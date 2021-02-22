印尼智庫民調：4成民眾不願接種疫苗

（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）印尼推動武漢肺炎疫苗接種，一項民意調查顯示，超過4成民眾不願施打疫苗。儘管總統佐科威率先接種，盼提振民眾信心，但不願施打者的比率在他接種後僅下降2個百分點。
印尼智庫「政治指標」（Indikator Politik）今天公布2月1日至3日的民調結果顯示，約41%的受訪者不願意接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗（32.1%不太願意、8.9%非常不願意）；願意施打的有54.9%（39.1%願意、15.8%非常願意），其餘沒有表示意見。印尼自1月13日起開始施打疫苗，目前使用的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）研發的疫苗，佐科威（Joko Widodo）率政府官員及社會知名人士率先施打後，醫護人員、公務員、交通運輸及服務業等陸續接種。印尼點滴網（Detik）報導，「政治指標」主任穆塔迪（Burhanuddin Muhtadi）說，2020年12月的民調顯示，不願施打的民眾有43%，佐科威接種後，不願接種者僅降低2個百分點，顯示佐科威注射疫苗起了帶頭作用，但效果有限。根據佐科威近日發布的總統令，抗拒施打疫苗者將會受到不同的行政處罰，包括無法領取社會救助金、無法獲得政府的相關服務等，也可能被課以罰款，相關部會及權責機構、地方政府將執行這些行政處罰措施。（編輯：郭中翰）1100221