為何台製疫苗開發輸歐美？內行揭「現實因素」：根本搞錯

新冠肺炎疫苗的訂購是目前許多國家緊鑼密鼓進行的要點，我國藥廠也投注心力在新冠疫苗的研發。中央流行疫情指揮中心表示，即將抵台的首批牛津AZ疫苗就有20萬劑，加上目前到手的1981萬劑和我國藥廠自製的疫苗，整體預計購買的新冠肺炎疫苗量約落在3000萬劑至4500萬劑，不過也有網友針對我國藥廠自製疫苗進度感到好奇，提問後掀起網友一陣熱議。

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這名網友在PTT發文表示，台灣以「生技醫療產業」自豪，除了大量人才投入醫療、生技、製藥等領域外，國科會（科技部）長期以來也有在相關領域規劃預算、人員編制、專案補助等，不過目前新冠疫苗成果仍落後歐美各國，這就讓他好奇提問「為何輝瑞、牛津等研發團隊的進度可以遙遙領先台灣？」。

▲陳忠中透露台灣整體預計購買的新冠肺炎疫苗量約落在3000萬劑至4500萬劑。（圖／記者李春台攝，2021.02.19）

文章曝光後掀起眾人討論，有網友點出其中關鍵在於台灣研發受限不少，包含經費、法規等，「台灣確診那麼少，你知道外國做疫苗至少也要數萬人樣本嗎」、「看投入經費啊，輝瑞一年研發預算可能比台灣一年國防預算還多」、「國內法規和政策也許是進度落後的原因之一」、「看看那些大藥廠一年的研發經費就知道，要快就是用錢砸，但是不保證一定會有」、「台灣根本沒有頂級藥廠，研發投入規模小，拿來跟跨國藥廠比有沒有搞錯？」。

此外，指揮官陳時中今（21）在記者會上透露未來疫苗希望朝向自給自足方向來做，並與中研院、國衛院和產業達成共識，也會建立起平台，若新冠肺炎真的流感化，疫苗製造、研發得掌握在台灣自己手中，而國內2家疫苗廠目前約有1000萬劑，BNT若談成將再增500萬劑。（編輯：楊智傑）