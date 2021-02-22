緬甸大規模示威恐持續！軍方警告：勿違法 以免損及生命
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-22 06:49:06
緬甸軍方發動政變以來，民眾的不滿有增無減，示威活動已持續半個月，緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）20日還因此爆發激烈警民衝突，軍警為鎮壓而發射實體及橡膠子彈，造成2人死亡、至少20人受傷，若將19日首名殞命的女示威者算入，已有至少3人在示威行動中被殺。有消息指出，示威者計劃週一（22日）發動大罷工，並於仰光舉行政變以來最大規模示威，緬甸軍方21日晚間已透過國營電視台警告，要示威者切勿做出違法行為，以免「招致生命上的損失」。
綜合《美聯社》等外媒報導，自從政變引發一連串反抗示威以來，緬甸軍方已連續多日切斷網路，企圖阻礙民眾將內部情況傳遞出去，但隨著軍方鎮壓釀成的死傷人數越來越多，人民的憤怒情緒也越發高漲。有民運團體呼籲民眾22日一同發起大罷工，以「春季革命」對抗軍方專制。緬甸國營媒體「MRTV」週日晚間轉述軍方聲明，恐嚇意味十足。聲明中警告，抗議者企圖在22日進行的活動，是在煽動騷亂和無政府暴動，鼓動情緒激動的民眾，特別是青少年，朝著將致使他們「蒙受生命損失」的道路前進，軍方並將大部分責任歸咎於示威者，聲稱示威者在遊行中涉嫌以暴力行為威脅維安人員，才迫使對方不得不開火反擊。 年僅20歲的示威者Mya Thwet Thwet Khine於本月9日，在首都奈比多（Naypyitaw）的一次抗議活動中被警察開槍擊中，不幸於上週五去世，大批民眾週末出席了她的葬禮，其他城市亦有人獻上鮮花悼念其他遇害的示威者。根據緬甸政治犯援助協會統計，政變發生以來，已有至少600人因此被捕。報導並指出，仰光週一的斷網時間會延長至中午，而非過去幾天的凌晨1點至早上9點，同時安全部隊也已在城市的戰略要地設置了路障，封鎖包含通往外國使館的橋樑和街道，軍警車輛不時在街上巡邏，呼籲民眾不應參加週一的抗議活動，5人以上的集會也被禁止。