美生菜怎做成熱食？內行曝「銷魂吃法」：清脆爽口不搶味

美生菜（又稱結球萵苣）通常都會被夾在漢堡、三明治中，或是做成沙拉吃，不過，美生菜除了生吃，是否還有其他料理方式呢？有網友就發文請益大家「

」引來內行分享「1銷魂吃法」，即「萵苣炒飯」。

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原PO在PTT「cookclub」板表示，自己日前買了3顆結球萵苣，順口問老闆可以怎麼做？結果老闆說只能「生吃」，做成沙拉，這讓他相當困惑「有沒有別的料理方式？」

原PO進一步解釋，因為自己其實買一次菜就是吃三餐，不能只有沙拉這種做法，他並透露，住處有電鍋、玉米濃湯調理包、雞蛋、鰹魚粉、紫菜湯、1/4的高麗菜和幾顆花枝丸，「請各位幫我想想有沒有學生可以做的簡單熱食？」

▲美生菜除了做成沙拉，還能做成各種熱食。（圖／取自pixabay）

對此，網友紛紛留言「萵苣便宜時我常燙來吃，或麵煮好時丟進去悶一下就很好吃」、「結球萵苣燙一下就很好吃，還可夾麵包，煮麵和鹹粥時也可加在裡面」、「我都把他當成大陸妹的煮法耶！炒菜或是煮湯麵都可以」、「越南湯麵有的會加結球萵苣，就是撕成小片以後淋上熱湯」、「燙一下，加xo醬」「燙萵苣林醬油就很好吃了！」「蛋花湯也行啊，超簡單」。

另也釣出行家回應，直指「個拿來炒很好吃，不過要大火快炒，一下子就熟了」、「燙起來加豆腐乳醬汁（腐乳、味噌、糖、蒜頭、辣椒絲），超好吃的！」「切細一點跟炒飯一起炒」、「萵苣炒飯真的很好吃！清脆爽口不搶味」、「培根炒萵苣，又香又甜，超美味」、「川燙快炒都可以，味道就像不苦又更脆一點的大陸妹，煮湯、煮火鍋也行，只是時間要注意一下，我家從不買大陸妹，都買美生菜來炒」。（編輯：許苡晴）