為何近年超多女生愛養貓？全場點出「3原因」：還用問嗎

許多人對動物愛不釋手，有些人會養貓、養狗，有些人則喜歡養倉鼠、兔子或刺蝟等寵物。然而，近日有網友就好奇在PTT發問「為什麼近年來這麼多女生愛養貓？」結果網友紛紛點出「3大原因」。

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原PO在PTT女孩板提問「為什麼近年來一堆女生這麼愛養貓？」他表示，社群、大頭貼、貼文，常常都很多女生發跟貓相關的，「我記得以前沒有這種風潮阿？」

原PO認為，「有工作的養就算了，畢竟有經濟能力了，花自己賺的無所謂，可是單純學生的也在養？自己都養不活了」，他並好奇詢問大家「為啥女生這麼愛養貓？興趣？跟潮？孤單寂寞？有女生現身說說看嗎？你們養貓的意義在哪？」

▲網友在PTT討論為何許多人喜歡養貓。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，許多網友立刻點出原因，除了「可愛」和「不用天天遛」之外，貓咪「愛乾淨」的好習慣也是一大關鍵！「因為貓貓可愛」、「相對狗跟小孩不用耗費太大心力吧！而且又可愛」、「貓貓可愛又愛乾淨不用遛，還用問？」「貓咪屎尿不會亂拉，也不用帶去散步」、「貓貓可愛又不用遛不用洗澡，方便很多」、「不像狗一樣要遛，又可愛不吵鬧」、「可愛就是正義，就有飯票！」

另也有人直指「養貓後就不怕一個人住，因為有貓陪伴，而且聽說鬼怕貓」、「貓是陰間之神」、「陪伴的感覺很溫暖」、「陪伴啊，有貓才安穩睡」。此外，還有網友認為「喜歡就養啊！跟性別無關」、「不只女生，我男的也陸續從外撈了五隻貓回家供著」、「10年前就有很多人養啦！只是少了社群媒體那麼氾濫吧！」（編輯：許苡晴）