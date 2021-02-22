美國安顧問再批疫情數據欠透明！籲北京與世衛「更努力」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-22 07:31:22
世界衛生組織(World Health Organization, WHO)日前派專家團隊遠赴中國武漢，對新冠疫情起源進行調查並公布初步結果，當時白宮曾表示，希望能收到報告和世衛的詳細調查數據，也關注世衛是否充分、透明的從北京獲取信息。美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)21日接受外媒訪問時，再度提到調查結果應獨立且不受干預，認為世衛和中國為此都須「更加努力」。
根據美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)報導，蘇利文21日接受其節目《面對國家》(Face the Nation)訪問時，除了回覆有關中東及伊朗等國安問題外，也聲稱拜登政府對中國向世衛提供的疫情起源數據感到擔憂，國際社會需要世衛提供具可信度、公開且透明的調查結果。蘇利文並重申，白宮認為，中國沒有提供足夠的原始數據，足以說明新冠肺炎如何在中國乃至全球傳播，為此世衛和北京都應更加努力。而當主持人問及蘇利文所說是否在暗示世衛受北京操控時，他則強調所謂的科學調查，是指能檢閱所有和疫情相關的數據，各國都應對疫情和預防擔起責任。至於病毒源自武漢實驗室的說法，蘇利文回應指，他無法說明新冠病毒是如何進入這個世界的，他能做的就是呼籲世衛，盡可能讓調查在獨立且不受北京干預的情況下進行，因為這才是全球了解病毒起源的唯一方法。蘇利文也抨擊川普對疫情的輕忽，導致美國人民的生命和生計遭受重大威脅，拜登政府將努力提升對流行疾病的監控及預防，確保美國未來能應對類似情況。
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