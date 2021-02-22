10縣市低溫特報！開學日早晚溫差大　明起東北風又增強

中央氣象局今（22）日清晨表示，受到輻射冷卻效應影響，各地早晚氣溫仍偏低，全台10縣市清晨有10度以下氣溫發生的機率，不過白天會比昨天更溫暖，各地高溫可以達到25至29度，日夜溫差相當大，建議民眾可採洋蔥式穿著方便適時增減衣物。

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氣象局晨間針對全台10縣市發布低溫特報，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市以及金門縣有10度以下氣溫發生的機率。各地大多為晴到多雲，輻射冷卻效應明顯，早晚仍偏冷，清晨西半部及宜蘭、花蓮低溫在12至15度，台東約17度，台南以北局部空曠地區有出現10度以下低溫。

氣象局表示，清晨雖冷，不過白天會比昨天更溫暖，各地高溫可以達到25至29度，日夜溫差相當大。而離島金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

至於位在菲律賓東南方海面的1號颱風「杜鵑」，凌晨2時距離鵝鑾鼻南南東方1440公里之遠，正進入菲律賓中南部群島，即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。

氣象局預估，明日起東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，同時颱風或熱帶性低氣壓進入南海，距離台灣遙遠，雖非直接影響，但是中高層水氣向北傳送到台灣附近，將使得雲量增多。而夜間清晨輻射冷卻現象減緩，低溫反而有上升的趨勢，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，時序進入春天，天氣變化快速，這一週屬於天氣系統變化快、影響淺的型態，北東有時短暫下雨、有時轉晴，中南部有時雲量稍增、有時晴朗，外出活動應隨時留意最新氣象資訊。