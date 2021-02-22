男友放假外出卻說謊！她一查「GPS紀錄」心碎：怎不誠實

談戀愛最重要的基礎之一就是「信任」，雙方必須誠實以待才能走得長久。不過，昨（21）日有女網友卻透露，她男友昨天放假，明明外出卻騙她說在家，事後，她查看男友汽車「GPS搜尋紀錄」才驚覺不妙，不禁心碎直呼「為什麼就不能誠實跟我告知呢？」

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原PO在臉書《靠北男友2.0》中表示，男友昨天放假，她傳訊問男友「去哪了？」男友回她說「我在睡覺」，但回家後看他車上的定位搜尋紀錄，查到的是一間養生館...

▲一名女網友透露，她男友昨（21）天放假，明明外出卻騙她說在家，事後，她一查男友「汽車GPS」才驚覺不妙。（圖／翻攝自臉書《靠北男友2.0》）

原PO進一步指出，之前男友就曾去過那間養生館，也是瞞著她去的，但後來被她問出來，他卻稱「沒做出對不起妳的事，只是單純按摩而已」，這次則是打死也不承認有去養生館，甚至發了瘋似的對她大聲，並說了一樣的話，這讓他相當難過，忍不住直說「沒有做對不起我的事，但...為什麼就不能誠實跟我告知呢？」

貼文曝光，網友隨即議論紛紛「養生館的確可以睡覺呀！」「他一開始隱瞞就是個錯誤，這樣反而更讓人覺得事情不單純」、「只是去養生...難道還要報備嗎？！自己夠強大...還怕什麼？」「妳都會定位他了，肯定很沒安全感，他哪敢跟妳說」、「放生吧！有一就有二」、「說不定真的只是去按摩而已」。（編輯：許苡晴）