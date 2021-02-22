雪上加霜！德州酷寒釀災 有電可用卻收天價帳單
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-22 08:29:54
受北極極地渦旋影響，美國多地近日都降下暴雪，其中又以德州災情最為嚴重，數以百萬計的民眾因斷水斷電苦不堪言，而有電可用的民眾也未必就是幸運。美國媒體指出，不少居民近期都收到比平常貴許多倍的電費帳單，動輒數千美元，換算成新台幣好幾萬元起跳，讓他們大喊吃不消。
綜合外媒報導，在寒流來襲後，許多德州居民都向政府官員舉報，自己收到「異常高昂」的電費帳單，當地議員表示，對於已在酷寒中受災多日的民眾來說，現在還要承受飛漲的能源成本，令人難以接受。有人的電費短短20天就超過2700美元（折合新台幣近8萬元），有人則是7000美元（折合新台幣約19萬6千元），而據《紐約時報》報導，有1位德州居民甚至收到了16752美元的帳單，換算成新台幣高達47萬。據了解，德州的停電地區已陸續在恢復供電，但除了沒電可用，飲水和糧食問題也相當嚴峻。美國總統拜登(Joe Biden)已批准德州進入重大災難狀態，允諾提供更多聯邦資源，幫助該州從致命的冬季風暴中恢復過來。當地議員們正在研擬救助法案，看是否能將聯邦資金用於電費補助，有地方官員甚至呼籲應由德州政府支付相關費用，指控州政府的救災和能源管理政策不當，這些成本不該由民眾來承擔。