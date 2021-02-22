名家論壇》阿術克斯／江啟臣急宣戰，怎麼做造王者
文/阿術克斯
2021-02-22 09:31:20
最近國民黨很熱鬧，下屆黨主席變成了熱門標的，明明改選日還早，卻接連有人爭搶表態，雖然這對國民黨來說是好事，多一點競爭總是能多點刺激跟進步，不過對現任黨主席江啟臣而言，實在是有點難堪，畢竟他做得好的話，怎麼會這麼多人要出來挑戰？還不是看到他做黨主席至今，先不論國民黨能不能重返執政，連重拾人民信任的程度都不足，而這跟江啟臣的領導能力及政治格局太低落有很大關係。
江啟臣愛拿他被Time時代雜誌選為百大未來領導人之一來說嘴，其實這樣是有點好笑，因為只要看一下Time雜誌的評論，就可以知道與其說是評選江啟臣為未來領導人，應該是說Time雜誌看得起國民黨之於台灣的角色，期待國民黨主席能有一番作為，並不是在肯定江啟臣。所以，Time雜誌評論就直接點出，江啟臣知道「需要擺脫老齡化的基礎並吸引新一代選民。」但是「國民黨長期以來一直認為台灣和中國大陸是同一國家的這一部分，受到北京的歡迎，但卻與渴望開拓自己道路的台灣年輕人疏遠了。重新調整這一立場對國民黨的未來至關重要。」而江啟臣接任黨主席到目前為止，還看不出他為國民黨帶來什麼改變，看不出他有什麼顯著的成績。國民黨從2016年退下成為在野黨之後，至今都還沒有回血，除了是在兩岸路線上還沒有辦法獲得人民信任以外，更重要的是，國民黨在監督制衡的在野黨角色上，始終採取焦土對抗策略，沒有盡到優質的在野黨功能，這更是國民黨至今持續積弱的最重要原因。回來說國民黨主席之爭，從韓國瑜可能再戰，趙少康復出挑戰，再到張亞中叫戰，老實講，這三位資深藍軍在台灣社會的支持度很低，任何有志讓國民黨未來再次偉大的人，其實根本不會也不用把他們當作競爭對手，但是江啟臣反而急著宣戰表態參選，而且還要說自己要做造王者。可是，現在國民黨是在野黨，黨主席就必須要是國民黨的王者，才能帶領國民黨前進不是嗎，怎麼會是自我期待為造王者？在政治上，往往聲音越小，力量越大，看看朱立倫，看看侯友宜，甚至看看王金平，這三位對比韓國瑜、趙少康、張亞中任何一位，不論是能量還是能力，都強上許多，但是他們為什麼沒有來湊熱鬧，因為他們很清楚，韓國瑜就只是想重演韓流戲碼，而那一套已經被驗證無效，而且票房只會越來越差。至於趙少康跟張亞中，更是無需一談。總結來說，江啟臣連面對韓國瑜、趙少康、張亞中等級的挑戰都嚇得趕緊出兵宣戰，可見其政治格局及政治運籌能力欠缺。從社會支持來說，這三個人都不是未來領導者的料，江啟臣根本不用急著把他們當競爭者。不過這三個人目前還是國民黨的各種聲音之一，所以如果他真的是想要做一位造王者，現在要做得就是好好理解他們所代表的國民黨聲音，好好與他們對話，急著宣戰只是顯現出江啟臣的自信及能力不足。●作者：阿術克斯／資深國會幕僚●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]