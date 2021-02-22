發票偷留前妻電話！老公「1行為」讓她超難受：我錯了嗎

無論是情侶或夫妻，建立信任感不外乎是感情最重要的基礎，不過，近日有一名人妻卻透露，她老公手機裡留著前妻的電話，她日前將其刪除，不料在整理錢包發票時，又意外驚見發票上寫著老公前妻的號碼，她不禁質疑老公動機，結果老公卻反轟她侵犯隱私，甚至揚言「要換手機鎖密碼，就算沒有什麼，也不讓她看了」，此舉讓她難受地直呼「我真的錯了嗎？」

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原PO在臉書《靠北老公2.0》中表示，老公對她很好，平常作息也都正常，但對於留著前妻的手機號碼，她有些不舒服，雖然老公手機願意給她看，但某天她卻發現，老公去電給前妻大概20分鐘，當時她忍住不說，僅默默將老公前妻的號碼刪掉。

沒想到，後來在整理老公錢包發票時，無意間又發現錢包裡寫著前妻電話，她便詢問老公「還有沒有跟前妻聯繫？」老公誆稱「沒有」，她則忍不住追問「那為什麼錢包裡有前妻的電話？」老公解釋「是找人問的」。

▲一名人妻透露，老公在發票上寫著前妻電話，她便質疑老公動機，怎料老公卻揚言「要換手機鎖密碼，就算沒有什麼，也不讓她看了」，讓她超難受。（圖／翻攝自臉書《靠北老公2.0》）

而老公「此舉」也讓原PO無法理解，她認為，老公與前妻沒有小孩，沒有需要聯繫的理由，但老公則說，記著對方電話，說不定以後會需要聯繫，覺得原PO侵犯他的隱私、控制他，「他一直都很尊重我，認為我不尊重他，我想問他留電話有什麼意義和動機，他說他就是留著，我管什麼，話題就一直在侵犯他隱私，變成是我的錯了。」

文末，原PO更無奈地說，「我不懂為什麼不能坦白，對方也有家庭有小孩，難道是念舊放不下？還是需要偶爾噓寒問暖？如果還把前妻當朋友，那為什麼不介紹給我認識...認為我侵犯他隱私，我無法控制他，接著說要換手機鎖密碼，就算沒有什麼，也不讓我看了。真的是我的錯嗎...為什麼我覺得難受...我真的錯了嗎？」（編輯：許苡晴）