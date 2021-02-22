三中案出庭　趙少康：亂講！我沒跟馬英九聯絡

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趙少康今天前往台北地方法院出庭，他指出今天是中投公司的董事長、總經理傳他來作證，但這就是「政治起訴」，因為司法要追殺馬英九，是欲加之罪。趙少康受訪表示，在中廣交易過程中，他沒有跟馬英九連絡過，且檢察官起訴的文字和數字，都是悖離事實，「我不知道檢察官是數學不好？還是故意的？檢察官說，我是10億元買57億元的中廣。不是的！我是10億元買10億元媒體，47億元是我要賣還給原主人，所以我先付2億元訂金，因為當時中廣的執照效期還剩下四年半，國家通訊傳播委員會（NCC）也說未來中廣音樂網、寶島網都要收回，如果一旦收回，原賣主必須退我錢，因此我就沒有全付，我改分期，是擔心對方事後不退錢」，趙少康說，最後兩個網真的被NCC收回，證明當初的顧慮是對的。記者問「外傳你是『馬友友』，所以馬英九指定要把中廣賣給你？」趙少康聽後駁斥「亂講！我在台大時，跟馬英九不太熟，他是法律系，我是農業工程系。大一辯論比賽時，他還被我打敗」、「重點是中廣交易前後，他沒找過我，我也沒找過他。我買中廣，是中廣的前總經理汪海清找我去買。因為中國時報不要買中廣，認為無利可圖，認定兩網最後會被NCC收回，買了可能賠錢，因此好事怎麼會輪到我身上？我跟馬英九毫無關係」。記者問「外傳別人出高價，你卻低價買到中廣？」趙少康說「亂講！我才是最高價。中時余建新出4到6億元，高育仁出8億元，我出10億元。至於高育仁出15億元，是包括購買中廣土地的6億元，但是我不要土地，只要媒體，出價10億元」。趙少康在上午九時多進入法庭作證後，馬英九在九時三十分進入法庭。對於記者隔著封鎖線高聲在一樓大廳堵訪，馬英九只說謝謝，沒有停下腳步，直接上樓進入法庭。