影／韓國瑜也參選黨主席？趙少康：讓韓自己決定
記者陳弘志／台北報導
2021-02-22 11:39:54
前高雄市長韓國瑜最近推出「韓先生來敲門」系列影片，透過走遍台灣各地，傾聽在地民眾的聲音，被外界臆測為「有可能參選黨主席」。受韓國瑜鼓勵出來參選黨主席的趙少康今（22）日表示，他並不知道韓國瑜的計畫，如果韓力促他參選，最後自己又出來選，「我也不知道，就讓韓國瑜自己決定」。
趙少康今天因為三中案到台北地院出庭，他步入法庭前受訪表示，韓粉支持韓國瑜復出，是很正常的事，否則就叫做「趙粉」了。趙少康說，韓國瑜找他出來選黨主席，是去年九月開始的事情，但「韓先生來敲門」這支影片是韓去年拍的，只是因為疫情的關係，影片遲遲沒有推出。趙少康說，韓國瑜現在也沒宣布他要參選黨主席。如果韓支持他，韓又自己出來選，「我也不知道，他要自己決定」。趙少康表示，他不知道韓國瑜的計畫，沒有跟韓談過，但是支持他的人，不只韓國瑜一人，還有很多人，多多益善。至於江啟臣宣布也要參選黨主席，趙少康說，這是江自己的權利，「對於江要當造王者，我尊重他。如果他要選黨主席，在競選期間他必須請假，跟所有參選人一樣才對」。對於江啟臣舉辦論壇，邀請台北市長柯文哲同台合作，趙少康說，民進黨現在很強勢，是一黨獨霸，在野黨視議題合作是可以的。他舉例過去他也曾和當時在野的民進黨合作過。趙少康最後強調，「我選黨主席可能沒資格，但我在2024年，我一定選總統」。