窮人不能選舉？綠委范雲倡議選舉保證金制度改革
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-22 11:54:29｜2021-02-22 11:55:30
民進黨不分區立委范雲2018年時因拒繳台北市長參選保證金，並批評保證金門檻有違憲阻礙平等參政權之虞，但行政訴訟遭判決敗訴。范雲今（22）日表示，將繼續提出上訴，直到制度變革，也將同步啟動選舉公共化系列修法工作。
范雲今日與台灣守護民主平台、綠黨、台灣民主陣線共同舉辦記者會，共同呼籲選舉公共化，財產不應成為參政門檻，平等參政才能使民主深化鞏固。范雲表示，她從政以來持續倡議選舉公共化，因財產不應成為人民參政門檻。2018年時她拒繳台北市長選舉高達200萬元的參選保證金，批評保證金門檻有違憲阻礙平等參政權之虞，並提起司法救濟爭取釋憲以追求制度改革。去（2020）年更在立院召開選舉公共化公聽會，持續和中選會、內政部等研商具體做法， 預算審查時也提出相關提案。她主張，應廢除保證金，改採明定合理上限的登 記規費，且應授權中選會訂定以連署替代保證金的辦法。 范雲指出，德國、愛爾蘭、加拿大等原有保證金制度的民主國家，多年來陸續宣告違憲;而法國及美國多數州則沒有保證金制，而是以合理的登記規費或連署替代。許多國家不只沒有保證金門檻，更由政府提供多元政見宣傳管道、實務補貼交通文宣、禁止選戰期間購買社群媒體廣告等方式，降低候選人的競選經費壓力。范雲強調，保證金案上訴只是推動選舉改革的第一步，她後續將提案修法推動選舉公共化，降低經濟資源對人民參政的限制，以深化民主。范雲表示，選舉應公共化，才能落實平等參政權。後續她將與各團體合作推動選舉公共化相關修法，包含廢除保證金門檻、建立連署替代門檻、強化政府提供公共政見宣傳管道、降低政黨補助門檻等，以多元措施降低有錢與否對行使參政權之影響。人人有平等的參政權，才能深化鞏固民主。保證金案義務律師吳典倫、陳鵬光律師指出，法院就原告提出的學者論述、國外法院見解與立法例，只用幾句國情不同就輕易否定，並僅以形式上的相同收費標準就判定制度沒有差別待遇、認定保證金沒有違憲疑義，「很遺憾這樣的判決欠缺憲法高度，未能充分保障人民參政權」；20多年前的大法官468號解釋就呼籲選舉保證金制度應與時俱進，將繼續上訴，尋求制度變革。 守護民主平台會長張烽益指出，法律宣稱保證金的本意是「不輕易讓太多人出現在選票上」，但結果可能是「不讓窮人出現在選票上」，選舉保證金形同阻礙平等參政的不公平經濟門檻。長期仍應透過檢討保證金門檻、政府提供多元宣傳管道、改革選舉補助與政治獻金等措施多管齊下，降低經濟條件對參政能力的影響，才能讓台灣的民主更加深化鞏固。綠黨共同召集人劉崇顯表示，阻礙台灣多元民主發展的制度不僅是過高的選舉保證金，還有過高的政黨補助款門檻。若有一場遊行有高達15萬人參與時，相關政府單位勢必不會輕忽該議題或訴求；當有個政黨能獲得15萬人特地親自出門投票支持時，卻無法在現行的選制下取得實質成果，而15萬人即是去年大選出門投票人數的百分之一。因此政黨補助款門檻應下修至 1%得票率，才符合促進台灣多元民主發展的願景。 台灣公民陣線副秘書長陳估熊指出，台灣公民陣線去年提出「2020公民政綱」，其中就包含修改公職人員選舉罷免法，以公民連署取代參選保證金，降低參 政門檻;且倡議開放地方政黨、地方議會政黨比例代表席次，促進多元參與。