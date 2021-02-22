外媒曝「川金會」秘辛！想專機送金正恩回家 川普遭拒絕
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-22 11:35:14｜2021-02-22 11:40:43
美國前總統川普(Donald Trump)雖然已結束任期，但其特立獨行的風格仍是外界討論的焦點。有外媒近日披露，川普於2019年2月底在越南河內的第2場「川金會」時，曾語出驚人的提出，想用美國總統的專機送金正恩回家，好讓金能免去舟車勞頓之苦，但遭到對方拒絕，出格言行，連前幕僚都看傻了眼。
根據英國《BBC》報導，川普擔任美國總統期間，最重要的外交政績之一，便是與北韓領導人金正恩的幾次會晤，根據當時在場的幕僚回憶，川普在第2次的川金會結束時，提出一項大膽提議，就連最老練的美國外交官也被驚呆。當時擔任美國國家安全委員會亞洲專家的博明(Matthew Pottinger)表示，川普知道金正恩是坐了幾天的火車，才經由中國抵達河內的，便向金正恩提議可以用「空軍一號」(Air Force One)載他回去，還說：「如果你願意，我可以在2小時內送你回家」，卻遭到金拒絶。美國前國家安全顧問波頓(John Bolton)曾告訴外媒，川普在第1次川金會之後，以為自己多了個新好友或是好兄弟，這點似乎從第2次的川金會得到印證，然而，川普讓他團隊震驚的舉動還不只這件。報導接著指出，川普在河內時，還同意了金正恩取消美韓聯合軍演的要求，這項演習已經持續了60多年，北韓對此時有抱怨，川普的說法是：「我會取消這些軍演，它們沒必要又花錢，而且取消軍演會讓你(金正恩)很開心」，讓美方在場人士簡直不敢相信自己的耳朵，而且當時國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)等重要官員都在場，但川普卻沒有向他們任何人諮詢，就以一己之見做出決定，美方完全沒有得到任何實質回報。至於川金會的促成，聯合國高級官員費爾特曼（Jeff Feltman）及曾任白宮國家安全顧問的麥馬斯特（HR McMaster）則爆料稱，其實大多數的白宮官員當時都認為，川普應該對「川金會」持保留態度，但川普堅持貫徹個人風格，一口答應川金會的請求，讓南韓駐美國大使驚訝到幾乎快從椅子上摔下來。