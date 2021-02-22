外媒曝「川金會」秘辛！想專機送金正恩回家　川普遭拒絕

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▲▼曾任美國國家安全委員會亞洲專家的博明(上圖)和美國前國家安全顧問波頓(下圖)，都對川普的言行感到詫異。資料照。(圖／美聯社／達志影像）

「

我會取消這些軍演，它們沒必要又花錢，而且取消軍演會讓你(金正恩)很開心」，

Mike Pompeo)等重要官員