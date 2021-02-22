桃園市長媒體民調出爐 鄭運鵬：桃園已打破藍大於綠優勢
記者李春台/綜合報導
2021-02-22 11:36:10
下屆桃園市長候選人到底誰最有優勢？根據媒體最新民調，現任新竹市長林智堅若轉戰桃園市長，將是綠營最強候選人，甚至還以15.8%的差距領先國民黨的韓國瑜。對此，被外界認為參選桃園市長呼聲頗高的現任民進黨立委鄭運鵬今（22）日在臉書發文表示，距離市長選舉還很早，目前的民調可以參考，「但對選舉結果判讀意義不大」，他認為鄭文燦執政獲市民認同，早就改變桃園政黨版塊，他個人歡迎更多人才來桃園共同打拚。
根據《ETtoday新聞雲》「2022桃園市長人選調查」結果顯示，新竹市長林智堅如果轉戰桃園市長，支持度為42.5%，即使國民黨派出韓國瑜參選桃園市長，林還是以15.8%的差距，大幅領先韓。調查結果顯示，林智堅對上國民黨任何一位人選的支持度均落在4成左右，是綠營目前最強人選，而國民黨方面，若由現任立委魯明哲代表出戰，則是目前藍營中與林支持度差距最小的人選。針對民調結果鄭運鵬認為，現在距離2022縣市長選舉還很早，目前各種方式的民調，應該都是表態率不高的數據，「可以參考，但對選舉結果的判讀意義不大」，各黨和各候選人也不需要為了民調而刻意表態表態。另外，鄭運鵬也提到，從各民調的數據看得出來，國民黨在桃園市已經沒有藍大於綠的絕對優勢，「這表示鄭文燦市長的政績獲得市民高度認同，早就改變了桃園的政黨板塊」，他說，桃園是成長進步最快的都市，民進黨不應該只以現在的好成績自滿，反而應該求才若渴，「我個人非常歡迎更多人才、更多世代的朋友一起來桃園共同打拚。」