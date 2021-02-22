開學第一天和同學打招呼 陳其邁：叫我「邁哥」就好
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-22 11:46:08
今（22）日是全國三級學校開學日，高雄市長陳其邁一早到三民高中關心學生入學防疫工作，笑說雖然有人叫他「邁叔」，但是這樣年紀好像大了一點，叫「邁哥」這還差不多，陳其邁並表示，為因應校園霸凌，高雄市政府的一九九九現設有霸凌專線，會有律師、各級局處和學校共同合作，希望同學在校期間能「自由成長、快樂學習」。
開學第一天，高雄市長陳其邁一早就到三民高中和同學打招呼，笑說第一天上課應該很「鬱卒」，但是上學已經延了一次，不能再延了，所以大家只好甘願一點，碰到許久未見的同班同學應該也是蠻開心的一件事情，並和現場同學公布，市府將在今年四月成立高雄市的五星級社團活動中心，就在大統百貨旁、中央公園捷運站的出口，同學可免費要在那邊跳街舞，做任何活動，相信會有許多有趣的事情。看到許多年輕面孔，陳其邁也憶起當年，笑說現在有點年紀了，常常會回憶起高中時的點點滴滴，尤其是社團活動，現在高雄市政府對於社團有補助，只要社團活動內容、活動成立的宗旨的還可以的話，大家可以跟青年局申請看看，市府會給社團在預算上最大的幫忙，讓各位同學在上課的時候認真學習，在玩社團的時候能夠也能夠玩得開心。對於校園防疫，陳其邁強調，戴口罩雖然很辛苦，但是防疫工作做好大家才能夠安心，大家再撐一下，馬上台灣也會有疫苗，打了以後，正常的生活就可以恢復，健康可獲得確保，但是標準動作還是要把口罩戴好喔。針對校園霸凌事件頻傳，陳其邁說「我非常重視這件事」，先前已跟許多同學座談，同學也反應很多事情，像是擔心再被霸凌人找麻煩而不敢出聲，建議學校的霸凌通報機制可以再加強，所以高雄市政府的一九九九，現在有霸凌專線，會有律師、各級局處和學校共同合作，希望同學在沒有壓力的情況下能夠自由成長，這個是「市長的承諾」，當市長後雖然有人叫自己「邁叔」，但是這樣年紀好像大了一點，笑說叫「邁哥」這還差不多，市長會幫各位挺住，三年高中的生活時間很快，一下子就結束了，希望同學都能「自由成長、快樂學習」。