失業酗酒惡劣虐犬 動保處依法重罰九萬五千元並沒入犬隻
記者陳志仁／新北報導
2021-02-22 12:00:39
新北市政府動保處接獲民眾通報中和區莊敬路上的公寓，有男子虐狗並連續踢踹，動保處會同警察局中和分局中和派出所現場稽查；經調閱監視畫面查見，鄭男將所飼養瑪爾濟斯犬往門外丟並連續踢踹，已依動物保護法裁罰虐狗15000元，未絕育50000元及未施打狂犬疫苗30000元的罰鍰。
動保處長楊淑方表示，日前接獲民眾通報疑似發生虐狗案件，一名男子將一隻白狗丟出門外，不斷怒罵牠，還用腳猛踹狗，淒厲的慘叫直到鄰近住戶看不下出言制止後，男子才將白色犬隻帶回租屋處；林姓陳情人說，事發當天因聽聞犬隻淒厲的慘叫，往門外看赫然發現有人在踹狗，擔心犬隻安危並經房東允許取得監視器畫面後，立即通報動保處。動保處獲報後隨即會同中和分局中和派出所員警前往現場稽查，但現場敲門無人應門也未聽見犬隻吠叫，聯繫房東後再度稽查，鄭姓租屋客才願意開門；鄭男供稱，飼養9年多的瑪爾濟斯犬蛋蛋，生性調皮常愛翻咬垃圾桶、又時常愛隨地大小便，因最近失業心情不佳，事發當日有喝酒，又看到蛋蛋隨地大小便，一氣之下便出手教訓牠，但決無虐待事實。楊淑方指出，目前已將「蛋蛋」帶回安置，經獸醫師診斷「蛋蛋腹部有瘀血(黑青)、表情驚恐及輕微跛腳」，明顯有受虐待情形，鄭男行為已違反動物保護法第30條，除裁罰虐狗15000元的罰鍰外，另依同法的規定逕行沒入該犬隻，及令鄭男至板橋動物之家參與動物保護講習；呼籲民眾如有發現寵物受虐的情形，可撥打（02）29596353向動保處進行通報。