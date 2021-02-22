NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

HBL／全明星賽3月14日登場　史魯齊、楊芷昀分獲最佳人氣

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-22 12:19:38

▲能仁家商當家中鋒史魯齊加權統計後，得票數「超車」光復高中旅美小將陳將双，當選男子組「人氣王」， 。（圖／高中體總提供）
▲能仁家商當家中鋒史魯齊加權統計後，得票數「超車」光復高中旅美小將陳將双，當選男子組「人氣王」。（圖／高中體總提供）
睽違12年，HBL高中籃球全明星賽將在3月14日與全國球迷見面。21日男、女子組人氣王、人氣后出爐，紅、白兩隊12人名單也一併揭曉，能仁家商當家中鋒史魯齊加權統計後，得票數「超車」光復高中旅美小將陳將双，當選男子組「人氣王」，永仁高中楊芷昀榮膺「人氣后」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全明星賽投票球迷票佔50%、教練票佔30%、媒體票佔20%做最後加權統計，得票最高與次高之兩位球員，擔任紅隊及白隊隊長一職，球迷票達1萬8千票的史魯齊於教練、媒體票中衝上第一位，超越球迷票2萬票的陳將双當選人氣王。
本屆明星賽球員分隊效法NBA模式，由紅、白隊隊長進行隊友選秀，直播現場「笑」果不斷。紅隊由史魯齊領軍，先發五人為史魯齊、宋昕澔、陳力生、劉丞勳、喬納森。史魯齊對於明星賽感到既新鮮又期待，「選隊友靠緣份，我的球隊是快樂球風，開心打球。」
白隊由陳將双領銜，先發五人陳將双、莊朝勝、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程。球迷票最高票的陳將双感謝家人和球迷支持，他對白隊隊友信心滿滿，「我們隊能秀則秀，基本動作好的很多，不用嗆聲、各憑本事。」
▲白隊由陳將双領銜，先發五人陳將双、莊朝勝、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程。（圖／高中體總提供）
▲白隊由陳將双領銜，先發五人陳將双、莊朝勝、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程。（圖／高中體總提供）
女子組人氣后由楊芷昀獲選，她笑說心情複雜，期待與不同組合擦出火花。紅隊先發五人為楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻。
北一女中宋瑞蓁在加權後票數竄升至第二名，榮膺白隊隊長，先發五人為宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐。宋瑞蓁直呼可惜，無緣跟楊芷昀當隊友。倒是兩人不用等明星賽，總決賽就要提前對決，宋瑞蓁說：「今年應該不會像去年那麼緊張了，希望能有滿場的球迷，打起來更有fu。」
▲女子組人氣后由楊芷昀獲選。紅隊先發五人為楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻。。（圖／高中體總提供）
▲女子組人氣后由楊芷昀獲選。紅隊先發五人為楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻。（圖／高中體總提供）
▲北一女中宋瑞蓁在加權後票數竄升至第二名，榮膺白隊隊長，先發五人為宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐。（圖／高中體總提供）
▲北一女中宋瑞蓁在加權後票數竄升至第二名，榮膺白隊隊長，先發五人為宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐。（圖／高中體總提供）
原定3月13日舉行的HBL全明星賽，由於與多校之大專院校重點項目績優學生獨招考試重疊，且明星賽參與者半數為高三生，高中體總為保障明星賽選手的升學權益，將明星賽日期更改為3月14日，地點不變於台大綜合體育館盛大登場。
全明星賽除了明星紅白對抗，藝人明星籃球隊將攜手HBL球星一同上場為公益而戰，還有讓各校教練一展身手的混合投籃賽，以及令人血脈賁張的灌籃大賽和三分球大賽比拼神射技巧，為球迷獻上多元競賽項目，期盼再掀HBL ALL STAR GAME狂潮。
【紅白明星賽】
男子組名單
紅隊先發：史魯齊、宋昕澔、陳力生、劉丞勳、喬納森
替補名單：廖慈恩、魏芃禾、彭冠綸、甘賀升、張傑程、王達倫、傅發翔
白隊先發：陳將双、莊朝勝、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程
替補名單：邱翊安、張東庭、羅羽翔、林子桓、余祥平、曾信武、吳志鎧
女子隊名單
紅隊先發：楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻
替補名單：江子柔、陳芊宇、蕭宇芹、王詩涵、彭詩婷、潘琦、艾郁婕
白隊先發：宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐
替補名單：李思嬡、鄧詠心、邱昱珺、江函峮、邱群琋、湯書淳、温雅云
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.74%96.26%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.7%55.3%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀