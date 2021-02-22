施壓拜登？中駐美大使：台港、新疆、西藏就是北京的紅線
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-22 12:17:08
中國外交部長、國務委員王毅22日表示，美中關係若要重回正軌，首先要互相尊重，不干涉彼此內政，並應停止縱容甚至支持「台獨分裂勢力」，無獨有偶，中國駐美國大使崔天凱也在今天表示，在台灣、涉港、涉疆、涉藏等與中國主權和領土完整有關的問題上，中方沒有退讓餘地，必須堅守紅線。
根據中國駐美國大使館，崔天凱於藍廳論壇開幕儀式上，明確點出未來美中關係發展的3個重點。首先，中美雙方要準確理解和把握彼此戰略意圖，中國發展的根本目的，在於滿足人民對美好生活的嚮往，中國從來就無意挑戰或取代任何國家，更遑論將其定為戰略目標，所以呼籲美方部分人士，在看待中國時，應先去除去心魔，不要臆測假想敵，並應拋棄零和博弈的舊思維。第2，崔天凱認為，美中應真正了解並尊重彼此的歷史文化和發展道路。美國常說以價值觀立國，主張「人生而平等」，卻總有人是以自己定義的「民主」等價值觀劃線，憑自己的好惡和標準，肆意給別國貼標籤，故希望美國能端正心態，在國際上真正奉行各國「生而平等」的理念，學會跟歷史文化、道路制度都與自身不同的國家和平共處。最後，崔天凱強調，美中雙方要坦誠溝通，明確政策邊界，有問題的部分，可以拿到桌面上來談；然而，有些問題從本質上就是中國的紅線，如有關台灣、香港、新疆、西藏等，涉及中國主權和領土完整的問題上，中方就沒有退讓的餘地，必須堅守紅線。簡言之，在尊重彼此「核心利益」的基礎上，對於一時解決不了的分歧，要以建設性方式妥善管控、避免對抗，在各領域開展深入坦誠的對話，並在應對全球性挑戰和國際地區問題上加強協調合作，歷史已經證明，健康穩定的美中關係才符合2國人民和整個國際社會的共同利益，今後的歷史如何書寫，取決於今天如何選擇。