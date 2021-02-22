柯文哲受邀出席國民黨論壇 兩黨定調：非狹義藍白合
記者陳弘志／台北報導
2021-02-22 12:32:37
台北市長柯文哲接受國民黨邀請出席「願景台灣2030」論壇，被外界解讀為「藍白合」，民眾黨今（22）日澄清，這是跨黨派交流，不是狹義的「藍白合」；國民黨也強調這是議題上的對話交流，不是選舉上的合作。雙雙都否認這是所謂「藍白合」。
國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨在24日將舉辦「願景台灣2030」第二場論壇「活不起的未來」，聚焦居住正義、分配正義和低薪問題。國民黨除邀請柯文哲外，也邀請時代力量黨主席陳椒華、時力立法院黨團總召邱顯智，但時代力量2人都表示另有行程，無法出席。王育敏指出，這是單純上的議題交流，國民黨在立法院也不排除和其他政黨合作監督政府，但如果要談「選舉合作」，目前各政黨仍有自己的步調和規畫，談不上合作。民眾黨發言人蔡峻維表示，民眾黨與各政黨的合作交流從未停止過，因為民眾黨相信，實踐「國家治理」應當要團結最多的台灣人民，不是侷限在自己的政黨同溫層內，如果任何交流都會被貼上意識形態標籤，國家不會進步。蔡峻維說，柯文哲受邀出席國民黨論壇，是針對國家治理議題進行跨黨派交流，不是狹義的「藍白合」。民眾黨之前舉辦「國家治理學院」也曾邀請立法院長游錫堃、前副總統呂秀蓮等綠營人士，卻被部分人士引申為「向綠示好」、「破冰」，民眾黨不會因為外界錯誤解讀而畫地自限，而是會更積極的在不同議題，尋求志同道合的夥伴交換意見。隸屬國民黨的國家政策研究基金會將於24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，主題為「活不起的未來」，討論內容包括低薪、世代正義、居住正義，並公布「活不起的未來」最新民調數據。