蜂炮施放不能群聚 黃偉哲：抱歉今年只有關聖帝君能看到
記者鄭婷襄／台南報導
2021-02-22 12:28:41
今（22）日是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝一早前往協進國小視察，除針對確診個案案943坊間所流傳的訊息闢謠，至於鹽水蜂炮是否如期舉行？黃偉哲則強調沒有辦法接受群聚，「要享受犁炮城的快感，對不起今年可能沒有辦法」，今年只有關聖帝君可以看到蜂炮。
針對案943目前的掌握情況？台南市長黃偉哲說，案943是一個外籍的工作者來台灣工作，他在14天檢疫期滿之後，在自主健康管理期間被公司要求到公司上課，公司做了第一步是正確的，在案943出關之前有請他自費採檢，但是第二關是錯的，在自費採檢的結果沒有出來之前就要求他到公司上課，所以針對這一點市府會開罰。黃偉哲也闢謠，強調現在坊間所流傳的訊息很多是錯誤的，譬如說案943有傳染力，但案943 IGM是負的，IGG是正的，這表示說他的感染已經完全痊癒了，但體內還是有殘留的抗體，所以基本上他是安全的，但為求慎重，市府還是將接觸的26個人通通該隔離的隔離、該檢疫的檢疫，都已經做了處置。黃偉哲認為，錯誤的資訊比疾病本身更可怕，案943曾出沒的大樓基本上是安全的，而且環境也做了消毒，可是坊間卻做了一些不實的訊息的傳播，像是說什麼警察不敢去那邊值勤、清潔人員不敢去那邊清掃，這個東西是錯的，這一點是很不應該的，還是要呼籲民眾，市府該做的防疫措施都會做，請大家不要以訛傳訛，「嚇死的比打死的還多」。至於鹽水蜂炮是否如期舉行？黃偉哲表示，現在有兩派意見一直在糾結，「但是我們不想夾在兩派意見中」，政府的立場應該是很清楚的，在跟武廟磋商之後，「防疫第一、民俗第二」，既要做好防疫又要兼顧民俗，所以今年基本上的作法就是在武廟附近或鹽水國中附近集中施放，最重要的是施放的時候不能夠群聚在廟、蜂炮前面，「要享受犁炮城的快感，對不起今年可能沒有辦法」。黃偉哲強調「沒有辦法接受群聚」，今年除了工作人員可以接近炮城，其他的民眾連遠觀都不行，所以今年只有關聖帝君可以看到蜂炮，其他的民眾可能要透過電視、現場直播，或者是媒體的報導可以看到，大家沒有辦法親眼、親身去接近蜂炮，這點是要跟各位抱歉，或許明年疫情解除了、疫苗到位了，大家就就可以繼續享受蜂炮的快感。
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