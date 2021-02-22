NBA／哈登37分反誇厄文 籃網寫隊史最長客場6連勝
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-22 13:16:36
籃網三巨頭今(22)日仍缺一，不過本季加盟的James Harden相當給力，轟下37分11籃板，生涯第77次砍下35分「雙十」即將追平現役球員紀錄，賽後他反倒吹捧Kyrie Irving，而籃網擊敗快艇收下隊史最長客場5連勝。
籃網今天以112:108險勝西區第3的快艇，收下6連勝站穩東區老二的位置，而這趟客場之旅接連擊敗勇士、國王、太陽、衛冕軍湖人以及快艇，據美國媒體《NetsDaily》記者Chris Milholen報導，這是籃網隊史最長客場連勝紀錄。這趟客場連勝之旅，Harden的貢獻功不可沒，場場繳出「雙十」，今天出賽41分鐘，轟進7顆三分球包辦37分11籃板7助攻，生涯第77次砍下35分的「雙十」，現役球員中僅次於湖人「詹皇」LeBron James的78次。賽後Harden反倒吹捧今天攻下28分8助攻的Irving，兩人首節合拿25分，「他是我見過最有天賦，技巧最好的球員之一，我每晚都在見證完美演出。他是個很好的人，很開心和他當隊友。」而三巨頭中的「大哥」Kevin Durant，據籃網主帥Steve Nash賽前透露，目前相當樂觀，傷勢恢復迅速，相信很快就能回歸。