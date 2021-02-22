開學首日　侯友宜線上叮囑師生落實防疫、杜絕霸凌

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侯友宜今（22）日前往埔墘國小教室確認防疫措施確實到位，同時考驗同學防疫基本觀念，並與一年級學生一起練習埔墘國小編製的英語洗手歌，強化小朋友勤洗手觀念；此外，也運用智慧教室的設備，透過「新北學Bar」臉書，提醒師生防疫不能鬆懈，持續落實三級防護及健康五原則、維持社交距離並戴口罩，以保護自身及他人健康。侯友宜表示，雖然目前疫情稍緩，新北市各項防疫工作仍以最嚴謹的態度進行；開學第一週也是友善校園週，也特別叮囑各校師生發現霸凌事件時應勇敢挺身而出、主動關心被霸凌者，杜絕校園霸凌及網路暴力，市府將透過「新北市高關懷少年通報中心」結合跨局處力量共同守護學生安全，落實防治霸凌「三零政策」─零容忍、零誤判、零遺憾。教育局長張明文指出，肺炎疫情下新北市正視數位教學的重要，在去(109)年已完成全市各校共455間智慧教室建置，每間智慧教室配有86吋觸控電視、平板電腦、充電車等，並已完成班級電腦更新，高速網路及教師平板配置等；另針對疫情變化，學校跟家長容易產生的疑義，已彙整好各項Q&A公布於教育局官網及「新北學bar」臉書粉絲專頁，歡迎上網查閱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。