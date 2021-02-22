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開學首日　侯友宜線上叮囑師生落實防疫、杜絕霸凌

記者陳志仁／新北報導

2021-02-22 12:49:00

侯友宜宣導防疫
▲北市長侯友宜前往埔墘國小教室檢視班級通風、口罩配戴及防疫用品準備情形，確認防疫措施確實到位，同時考驗同學防疫基本觀念。（圖／新北市政府教育局提供）
今天是開學的第一天，新北市長侯友宜前往板橋區埔墘國小關心開學的情況及防疫準備情形；侯友宜線上感謝各校教職員工寒假防疫整備的辛勞，叮囑師生持續落實防疫、注意健康，呼籲師生杜絕校園霸凌及網路暴力，共同建立友善校園。
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▲新北市長侯友宜運用智慧教室的設備，藉由「新北學Bar」的臉書，線上感謝各校行政人員及教師的辛勞。（圖／新北市政府教育局提供）
▲新北市長侯友宜運用智慧教室的設備，藉由「新北學Bar」的臉書，線上感謝各校行政人員及教師的辛勞。（圖／新北市政府教育局提供）
 
侯友宜今（22）日前往埔墘國小教室確認防疫措施確實到位，同時考驗同學防疫基本觀念，並與一年級學生一起練習埔墘國小編製的英語洗手歌，強化小朋友勤洗手觀念；此外，也運用智慧教室的設備，透過「新北學Bar」臉書，提醒師生防疫不能鬆懈，持續落實三級防護及健康五原則、維持社交距離並戴口罩，以保護自身及他人健康。
侯友宜表示，雖然目前疫情稍緩，新北市各項防疫工作仍以最嚴謹的態度進行；開學第一週也是友善校園週，也特別叮囑各校師生發現霸凌事件時應勇敢挺身而出、主動關心被霸凌者，杜絕校園霸凌及網路暴力，市府將透過「新北市高關懷少年通報中心」結合跨局處力量共同守護學生安全，落實防治霸凌「三零政策」─零容忍、零誤判、零遺憾。
教育局長張明文指出，肺炎疫情下新北市正視數位教學的重要，在去(109)年已完成全市各校共455間智慧教室建置，每間智慧教室配有86吋觸控電視、平板電腦、充電車等，並已完成班級電腦更新，高速網路及教師平板配置等；另針對疫情變化，學校跟家長容易產生的疑義，已彙整好各項Q&A公布於教育局官網及「新北學bar」臉書粉絲專頁，歡迎上網查閱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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