NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

英外相擬訪中談香港問題　北京未點頭

中央社

2021-02-22 14:00:13

▲英國外交大臣拉布（DominicRaab）近日表示，他稍早前提議前往北京訪問，以尋求中英兩國在香港問題上展開合作的途徑，但中方至今未接受這項建議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國外交大臣拉布（DominicRaab）近日表示，他稍早前提議前往北京訪問，以尋求中英兩國在香港問題上展開合作的途徑，但中方至今未接受這項建議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北22日電）英國外交大臣拉布（DominicRaab）近日表示，他稍早前提議前往北京訪問，以尋求中英兩國在香港問題上展開合作的途徑，但中方至今未接受這項建議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
香港「南華早報」今天報導，拉布19日在英國保守黨華人之友組織（Conservative Friends of Chinese）的活動中表示，他與中國外長王毅會晤的提議，目前為止未獲接受。
拉布在這場為慶祝農曆新年而舉行的視訊通話中指出，他仍然相信對話是擺脫僵局的最佳途徑。
中英兩國關係近來因香港問題而陷入緊張。英國針對港人的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制於1月31日上路，符合資格的港人及被扶養人可申請簽證赴英國居住和工作長達5年，住滿5年後可申請定居身分，並可於12個月之後申請成為英國公民。
英國首相強生（Boris Johnson）表示，此舉「履行了」英國與香港這個英國前殖民地之間「深厚的歷史關聯和友誼」。
針對英國政府為持有BNO的港人提供赴英居留和入籍路徑，香港中聯辦發言人1月31日曾發表談話表示強烈譴責和堅決反對。
此外，中國外交部發言人趙立堅1月29日在例行記者會表示，1月31日起，中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。
港府隨後宣布，將全面配合北京針對英國處理BNO事宜所採取的反制措施。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1100222
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.74%96.26%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.7%55.3%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀