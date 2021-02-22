玉山金啟動29年最大規模組織改造 並聚焦3大策略及ESG
記者顏真真/台北報導
2021-02-22 14:00:55
玉山金控今（22）日召開法人說明會，宣布啟動29年來最大規模的組織改造，成立「個人金融事業總處」及「法人金融事業總處」，向國際一流標竿銀行學習，整合現有各產品線與通路，以客群分層分群經營為核心，優化服務流程，打造顧客導向的的服務模式。同時，面對內外部環境變化，玉山銀行董事長黃男州表示今年將聚焦「跨境、數位、風險管理」等3大策略及「ESG永續發展」，強化數位平台經營。
玉山金2020自結淨收益562.5億元，成長3.2%，稅後淨利180.2億元，減少10.4%，金控每股稅後盈餘（EPS）為1.43元、股東權益報酬率（ROE）10.17%、資產報酬率（ROA）0.66%，其中子公司玉山銀行全年EPS為1.73元，ROE為9.47%是金控旗下銀行的第2名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長82.5%及699.8%，而2021年1月金控自結獲利19億元，為歷年單月獲利第3高。去年玉山存、放款餘額成長均為市場前3名，其中總放款餘額成長12.3%，中小企業放款淨增量更為民營銀行第1；總存款成長19.4%，外幣存款成長14.2%。同時玉山展現穩健的風險控管能力，資產品質長期維持良好水準，2020年底逾期放款比率（NPL）為0.19%，備抵呆帳覆蓋率656.3%。全年淨手續費收入198.3億元，成長5.9%，不僅創下連續12年成長紀錄，也使玉山手續費收入排名上升至第2名。財富管理淨手收成長9.3%，締造歷年最高的金額；信用卡業務方面，疫情影響使市場整體簽帳金額衰退6.4%，玉山成長9.8%，簽帳金額4727億元排名市場第2，增量排名第1。黃男州表示2020年已完成銀行核心系統轉換，這也是打造金融科技最重要的基礎，未來將持續開發各項金融創新，在顧客體驗、營運流程、資訊系統等3大面向全面提升，帶動玉山在第4個10年飛躍成長。此外，目前基金、信貸、換匯、信用卡等交易均有超過6成的比例是在數位通路完成，玉山更推出數位品牌e.Fingo，發展原生數位商品及經營數位客群，創造更佳的顧客體驗，以會員制度串聯各項服務，顧客完成指定線上交易可累積點數，除兌換商品外，點數亦可於顧客間移轉，建立點數生態圈與美好的數位旅程。在跨境業務方面，黃男州說，玉山穩健發展亞洲布局，2020年海外分行獲利為國銀第2，今年隨各國疫苗接種持續推進，玉山審慎樂觀看待海外市場的復甦，持續發展國內外金融平台，串聯兩岸三地與東協據點，提供顧客整合金融解決方案，滿足企業及個人的多元跨境金融需求。企業主理財需求日趨複雜，玉山將更進一步整合企業金融與私人銀行，提供企業主最佳的家族傳承諮詢服務。同時，因應跨境、數位、風險管理及ESG永續發展的長期策略，玉山金2021年預計招募國際金融、數位金融、法遵法務、資安風控等多元領域的專業人才。黃男州強調人才是關鍵指標、也是先行指標，玉山期望有更多志同道合的夥伴加入，讓玉山在第4個10年，邁向亞洲最具特色的標竿銀行。