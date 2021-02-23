國民黨邀柯文哲談居住正義 藍議員：恐對北市選舉不利
新頭殼newtalk
2021-02-23 10:26:17
國民黨智庫國家政策研究基金會本週三（24日）舉行「願景台灣2030」系列論壇，以「活不起的未來」為題，邀請台北市長柯文哲出席探討居住正義、低薪等議題，也被外界解讀為「藍白合作」起手式。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表達疑慮，她說未反對藍白合作，但討論居住正義恐找錯議題、選錯區域，若變成幫柯市府的軟肋宣傳，不僅與北市議員監督形象有所衝突，且對未來北市選舉也可能產生負面的效果。
徐巧芯於臉書發文指出，對於國民黨「願景台灣2030」邀請柯文哲市長探討居住正義、分配正義、低薪等社會議題，她身為國民黨籍台北市議員有很深的疑慮。她強調，自己從來沒有反對「藍白合作」，但是每一次都談到在什麼議題或區域合作才是關鍵。徐巧芯表示，國民黨、民眾黨兩個在野黨這陣子以來，有很多共同監督執政黨的議題，例如萊豬、疫苗等，本來雙方的想法就雷同，當然可以合作，不需因黨派之見分散力量。但起手式是討論「居住正義」？她認為，「很可能找錯議題，也選錯區域了」。徐巧芯說，台北市議會對於住宅政策的監督之嚴格，應該大家都有目共睹。例如在公宅議題上，國民黨的市議員一直保持理性監督，但從不放水。而且更期待接下來要參選的國民黨籍候選人可以提出更好的主張，讓台北市年輕人能夠安居樂業。徐巧芯指出，所謂藍白合作的起手式，「如果變成幫柯市府的軟肋宣傳，恐怕不僅與北市議員們日常的監督形象有所衝突，且對未來北市選舉也可能產生負面的效果。」徐巧芯分析，若從2022年選戰觀察，必須先認知，民眾黨跟國民黨在台北市這局勢必是競爭的關係，雙方都不可能禮讓。民眾黨一定會推出自己的市長候選人，並且就她所知，在每一區早已佈陣好1至2席的市議員候選人。這樣的競爭關係本來就是國民黨要面對的，對民眾黨來說台北市也當然是他們不可失的地盤，相當合理。徐巧芯強調，如果沒有清楚認知到這一點，會變成影響到未來藍委蔣萬安或藍議員羅智強代表國民黨參選台北市長的選舉。「試想，如果國民黨認為民眾黨的台北市做這麼好，萬無一失，那我們禮讓民眾黨就好了，為何還要推自己的候選人？在居住正義等重大政策上，又要拿什麼態度跟民眾黨競爭？」徐巧芯表示，藍白不是不能合作，但議題、立場、選擇談論的區域要選清楚。至少在台北市，就是按照現實，保持良性的競爭，不要奢求合作的可能。「退一步而言，如果這場論壇無法煞車，應該至少讓未來可能的候選人蔣萬安、羅智強一起對等跟柯文哲討論才對」。