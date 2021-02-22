台中學校完成消毒 盧秀燕視察開學日防疫整備
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-22 14:28:43
今(22)日高中以下學校開學日，台中市政府開學前已完成全市386所公私立學校及市立幼兒園消毒清潔工作，市長盧秀燕一早前往西區中正國小視察開學日防疫措施，關心上學量測體溫及學校防疫物資整備情況。盧秀燕表示，今日各校防疫推動順利，市府將持續高度戒備，提醒大家勤洗手、戴口罩、量體溫等工作，讓師生、家長安心。
盧秀燕表示，市府教育局、環保局跟各級學校積極配合，完成全市386所公私立學校及市立幼兒園消毒清潔工作，校園於消毒期間不對外開放，積極完成各項防疫整備，今天開學第一天，特別到學校視察，建構安全的環境迎接師生返校學習。針對媒體詢問開學後校園對外開放是否有做調整？盧秀燕說，校園於平日學生放學後或假日均會是視情況開放戶外場地，讓民眾進行適當的休閒活動，市府保持對外開放的態度，校方也會視情況進行消毒工作，市府在高度戒備下，努力讓市民、師生校園生活回歸正常。教育局表示，台中市已盤點充足的學校防疫物資，完成校園環境、教室與學生交通車等清潔及消毒，因應109學年度第2學期開學緊接於農曆春節假期之後，市府特別提醒各級學校務必掌握師生春節旅遊史與接觸史；為降低群聚疫情風險，開學典禮也改為廣播、視訊、或書面方式辦理，加強宣導師生維持教室通風、交談時保持社交距離，提供安全的校園環境。