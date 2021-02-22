好消息！國內今無新增確診個案 3月1日起高鐵開放飲食
編輯林莞茜／綜合報導
2021-02-22 14:41:31
中央流行疫情指揮中心今（22）日下午召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，國內今日無新增境外移入或本土確診個案，不過整個疫情狀況仍屬於緊張，至於各界都很關心秋冬專案是否有更動，他說明基本上沒有變化，在3月1日起還是會持續依照原來的防疫措施進行開放飲食，不過高鐵會開放飲食、台鐵則需要和交通部長林佳龍進一步來做討論。
陳時中說，秋冬專案到2月28日，不過由於世界疫情仍是緊張，所以3月1日起還是會持續進行相關防疫措施，像是邊境還是需要有登機前三日的陰性報告，入境還是維持一人一戶為原則的居家檢疫，無法一人一室就還是要到防疫旅館或集中檢疫所、八大場所仍然強制要求戴口罩，沒有依規定照原來方式要開罰。另外在高鐵飲食禁令部分，陳時中指出，基本上還是維持戴口罩規定，但會開放可以飲食，沒有吃的時候就盡量都把口罩戴起來；台鐵部分，因為一開始跟林佳龍提到只有在高鐵，所以還要再看交通部提出來的意見如何，指揮中心會進一步討論後，明天再來做確認。陳時中強調，相關的採檢通報也會持續加強擴大，民眾若有任何症狀在醫事人員的專業判斷下可以通報採檢。
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