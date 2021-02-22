中市基地台違規偷跑運轉 議員批國家級最壞示範
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-22 14:57:00
台中市南屯區某處花園民宅日前同意讓前身國營企業的電信業者設置基地台，市議員張耀中今(22)日接獲民眾爆料反映，直指此基地台此刻現尚未拿到運轉許可，就已開始有運轉的低頻聲響傳出，不僅違規偷跑運轉，且該基地台有違中市的土地分區使用管制要點併涉違章建築查報等違規事項，他要求，市府主管機關應依相關要點辦法要求建物所有權人或該業者自行拆除，若代為執行拆除工作也應向其收取拆除費用。
張耀中說，該行動通訊基地台位屬第一類住宅區的位置上，中市都市計畫細部計畫檢討後的土地使用分區使用管制要點內提到，第一類住宅區只有專供建築獨戶或雙併住宅使用，禁止作非住宅使用，但得為幼稚園、托兒所等使用，未列出基地台等營運許可，顯見此處設置基地台明顯違法且又違規偷運轉，是國家級的最壞示範。張耀中說，現場勘察時發現該建築物除涉違建部分外，也有多處與使用執照圖說不符，盼都發局一併妥處，以彰主管機關之公權力。該電信業者已於日前(20)日現勘同時才逕向主管機關補辦許可登錄，經向NCC詢，現採報備登錄制度，但現況還是屬違章建築。都發局表示，該處設置基地台建築物屋前、屋後、屋頂疑涉違建部分已函請查報在案，後續將依「違章建築處理辦法」規定續處，違規使用部分也依照建築法後送相關業務單位論處。張耀中籲，國家通訊傳播委員會應懸崖勒馬，駁回該業者的申請案。