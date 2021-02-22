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「含羞草」成員當街遇襲！團長急開記者會　傷勢照曝光

娛樂中心/綜合報導

2021-02-22 14:52:37｜2021-02-22 14:54:00

▲超艾夾傷勢照曝光。（圖／含羞草、超艾夾IG）
▲超艾夾傷勢照曝光。（圖／含羞草、超艾夾IG）

網紅團體「含羞草日記」在Youtube上訂閱數近百萬，因夾娃娃機教學影片而爆紅，也曾與許多藝人合作拍片，包括容祖兒、波多野結衣和陳零九等人，影片一出總能掀起熱烈迴響，今（22）日上午9點多，副團長「超艾夾」無預警遭一群惡煞圍剿，不幸身中2刀，目前已緊急送醫急救、包紮，對此，團長草爺（含羞草）下午3點10分也將緊急出面說明。

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消息曝光後震驚許多粉絲：「早日康復，這個真的很誇張」、「嚴厲斥責暴力！超老師好好養傷」，網紅蕾菈、咪妃和解婕翎等知名網紅也紛紛現身留言區替超艾夾加油。

草爺在IG上透露當時遇害的狀況：「今天早上9點多左右，我團隊副團長超艾夾於高雄苓雅區遇襲，受到一群醉酒的惡煞包圍，光天化日之下大馬路上，竟然發生這樣的事。」表示超艾夾背部身中2刀，同時曬出包紮完畢的傷勢照，希望警方能夠全力幫忙解決，「我含羞草團隊嚴厲譴責暴力，絕不妥協」。（編輯：侯家瑜）

▲草爺IG全文。（圖／含羞草
▲草爺IG全文。（圖／含羞草 IG）
▲草爺將出面說明遇襲事件。（圖／含羞草IG）
▲草爺將出面說明遇襲事件。（圖／含羞草IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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