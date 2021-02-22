境內多達240種變異毒株！印度專家憂：群體免疫非常困難
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-22 14:57:30
新冠病毒肆虐全球已超過一年，隨著時間越來越長，病毒的變異狀況也越來越多。印度衞生官員20日表示，其境內已出現多達240種變異的新冠病毒株，一部分不只傳染力高，甚至會令已有抗體的復原者再次感染，因此要達到群體免疫的難度極高。
綜合印度媒體報導，全印醫學科學研究所（AIIMS）主任古雷利亞（Randeep Guleria）近日受訪時表示，印度已發現240種不同的變種新冠病毒，而近期印度多邦的每日新增確診病例都在急增，不排除與大量的變種病毒株有關。古雷利亞並指出，其中一些毒株可能具有很高的傳染性，甚至具有免疫「逃避機制」，讓已經具備抗體或已接種疫苗的人再次感染。古雷利亞憂心，要有高達80%的人口免疫才算是群體免疫，除了門檻高之外，數百種變異病毒的存在，讓群體免疫更加宛如不可能的任務。目前除了需對毒株定期和廣泛監測以外，疫苗注射仍然有幫助，但更重要的是大眾一起養成衛生習慣，遵守防疫措施。
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