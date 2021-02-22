滿佈口罩壓痕不喊苦　中市消毒員：美麗印記

台中市政府防疫總動員，環保局日前已成立消毒大隊，針對台中高風險戶外公共區域定期執行消毒作業，今(22)日開學前，更已動員1454人完成全市386所公私立高中職以下學校及市立幼兒園清潔消毒工作，讓師生與家長安心。環保局長陳宏益表示，消毒人員執勤需長時間戴口罩、背消毒瓶，滿身大汗、臉上更佈滿口罩壓痕，但仍不辭辛勞，盼全力守護市民安全。

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陳宏益表示，環保局去年3月成立防疫消毒大隊，定期針對台中579處高風險戶外公共區域定期執行消毒作業，包含交通場站、大型營業場所、人潮聚集熱點、學校及洽公機關等，去年已完成近6,300處消毒。台中防疫消毒大隊成員須通過職前訓練才能成為一員，不僅平時要執行環境消毒工作，假日臨時接到緊急通知，也要立即整裝出發，不畏辛苦就是要捍衛市民健康，守住這場防疫戰。

中西區清潔隊兼防疫消毒人員吳芊汝表示，她在清潔隊已服務28年，防疫期間都會特別仔細噴藥消毒民眾常接觸的座椅與扶手，因長時間戴口罩執行消毒工作，口罩痕跡深烙臉龐，但為讓市民安心生活，一切都值得，她更笑說，「這是美麗的印記」。

北屯東清潔隊兼防疫消毒人員賴韋宏指出，他在清潔隊服務9年，去年疫情嚴峻時，義不容辭加入防疫消毒大隊，面對看不見的敵人，全副武裝頂著消毒機具穿梭於台中大街小巷內執勤，只要讓大家免於恐懼、安心生活，就覺得很有意義。

陳宏益指出，防疫視同作戰，環保局持續站在防疫第一線守護市民家園，也請民眾注意家戶內外環境整潔、出入公共場所戴口罩、勤洗手，做好個人衛生防護措施；各公共場所權管單位、社區管委會也應定時消毒內部環境區域（如民眾常碰觸到的手扶梯、門把、電梯按鈕、座椅及水龍頭等），公私協力防疫，防堵病毒散播。