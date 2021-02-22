AZ疫苗副作用多影響醫護人員施打意願？陳時中揭問卷數據

台灣首批向COVAX訂購的AZ疫苗最快在下週抵台，不過在已開打的國家陸續傳出接種者有不良反應情形，外界也好奇被列為首批接種對象的醫護人員施打意願如何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，過去在問卷上顯示有六成有意願，但對國產疫苗同意度較高，最新一月的報告是有發現醫護對進口疫苗意願提高、國產疫苗降低，兩者趨於平衡。

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陳時中說，先前做的問卷是詢問進口疫苗跟國產疫苗的施打意願，原先在國產疫苗的同意比率較高、進口疫苗同意理比率較低，但在一月多的調查發現，兩個者的同意比率漸漸趨於平衡，也就是國外進口疫苗意願有升高，而國產疫苗意願有降低。

不過有近來卻陸續傳出再有接種AZ疫苗的國家中，接種者出現疫苗效力不足或是不良反應通報的情形，醫療應變組副組長羅一鈞說明，疫苗分為AZ這類跟mRNA類的BNT及莫德納，在臨床試驗上，BNT有75%的人會出現系統性全身症狀，美國統計數據有25%在接種兩劑後曾出現發燒的症狀，而AZ疫苗在歐洲像是法國或瑞典也有10幾出頭的機率，因此並沒有說AZ有比mRNA的副作用來得更高的情形，官方數據也未看到明確結果。

指揮官則補充表示，接種後若有不良反應或相關副作用也會有補償辦法，不過後續的認定還需要透過專家進一步釐清。

至於德國BNT原廠承諾要提供新冠疫苗給台灣，是否有進一步的聯繫？陳時中則回應稱當時在BNT發表聲明後我們有去文詢問，但目前還沒有收到回文，相關時序還很難預估，我方能做的就是將行政程序簡化。

另外有媒體問到，美國有研究認為曾經染疫的人可以不用接種第二劑，只需要接種一劑的新冠肺炎，對此陳時中說明現在大部分專家的意見或是原廠相關研究還是傾向於打兩劑能夠達到疫苗本身比較好的效果，那現在各方專家提出不同疫苗的施打計劃也很多，指揮中心這邊都會搜集後提出比較好的建議。