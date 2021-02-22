防疫整備都做足 黃偉哲開學日視察校園防疫 要求零確診
記者林怡孜/台南報導
2021-02-22 15:29:15
今(22)日是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝一早前往中西區協進國小視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形。黃偉哲並到班上與學童互動，親自示範並抽查學生洗手步驟是否落實，提醒學生要勤洗手阻絕病毒入侵，讓校園防疫觀念落實於生活中，降低傳染疾病之發生率。
黃偉哲表示，過去一年加強校園防疫作為並宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫規範，使得相關透過飛沫、接觸傳染傳播的傳染病疫情均顯著降低，感染腸病毒學生人數較前(108)年同期減少6,319人，足足下降89.69%，感染流感學生人數較去年同期減少4,902人，也下降88.77%，藉此提醒民眾，注重個人健康衛生管理，才是防疫的上策，保護自己、造福大家。黃偉哲強調，為了確保學校師生健康，在全球新肺疫情警戒尚未解除之前，台南市持續以「阻絕傳染風險於校園之外」、「料敵從寬，禦敵從嚴」的理念，提前部署及訂定各項校園防疫措施，努力守護校園安全，維持「校園零確診」的防疫成果。 教育局長鄭新輝表示，因應國內疫情，在校園防疫相關準備及作為上，已督責學校持續運作防疫小組，定期召開因應措施會議，在開學前完成防疫物資整備及校園環境消毒，提供師生乾淨安全的學習環境。同時，校外人士、家長若進入校園，也須配合校門口實名(聯)制登記，並測量體溫及佩戴口罩。此外，考量寒假期間適逢春節假期及開學後228連續假期，人潮南來北往，特別自開學日起1個月實施師生入校體溫量測措施，全力阻絕傳染源於校外。