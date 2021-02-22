中興大學女生遭襲胸 喜歡瘦的!
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-22 15:33:10
黃姓男子深夜到國立中興大學校園騎腳踏車閒逛，看到2名女子結伴步行，竟意圖不軌上前攀談，趁對方不備時伸出「鹹豬手」觸摸其中一名女生胸部，2名女子驚嚇逃離並向校園駐衛警報案，第三警分局獲轉報後出動警網將黃嫌逮捕法辦。黃男辨稱「自己精神不正常、有幻聽」，還大言不慚表示「喜歡瘦的」、「我不是強制猥褻，只是性?擾而已」，台中地院法官認為黃男犯案當時意識清醒，且能依其辨識，決定是否行為之能力，其有幻聽等說法只是編纂之詞，不足採信，全案依違反性騷擾防治法判處拘役50日。
台中市警三分局109年8月31日凌晨1時10分許接獲中興大學駐衛警通報，指校園內有女生遭歹徒摸胸，歹徒犯案後已腳踏車逃離。正義派出所巡邏警網迅速趕往校園搜尋，將一名43歲黃姓男子逮捕，警方偵詢後移送台中地檢署偵辦。黃男坦承犯行，但辯稱「我當時聽到一個角色跟我說這個世界已經變成地獄，在中興大學裡面走來走去都是孤魂野鬼，如果摸她們胸部也不會報警，摸摸那個女生的胸部就可以知道她想不想跟我做愛…我是因為認為被害人不會報警，所以才摸她的胸部..我有精神障礙所以不用當兵」云云。惟檢警詢問黃男為何只摸被害人，沒有摸她的朋友？黃男回答「她的朋友比較胖」。還辯稱「我認為我不是強制猥褻，只是性騷擾而已。強制猥褻應該是整個抱住被害人才構成」。檢察官認為黃男犯案時，尚能區分自己對於女子胖瘦之偏好，而刻意選擇身材較瘦之女生動手侵犯，且對於強制猥褻與性騷擾間之差異亦能清楚辨別，更能判斷觸摸她人胸部，被害人會不會報警，而決定是否觸摸等情，足見其行為當時意識甚為清醒，稱自己有幻覺之詞是臨訟編纂，不足採信，全案依違反性騷擾防治法判處拘役50日。
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