財政部：節能家電減徵貨物稅 優惠延長2年
記者張志康/綜合報導
2021-02-22 15:33:16
自2019年起，財政部推動民眾購買節能電器，便退還減徵貨物稅的優惠措施，原本預定於今年6月14日到期。財政部今（22）日宣布修正《貨物稅條例》，將減徵優惠期間延長2年，至2023年6月14日，希望鼓勵民眾新購或換購節能電器。
為鼓勵國人購買節能家電，共同致力於節能減碳，財政部自2019年6月15日起，推動民眾購買能源效率分級第一級或第二級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每臺最高減徵貨物稅2,000元，實施期限至今年6月14日。依財政部統計，截至2020年底，節能家電貨物稅減徵優惠申請案已達265.7萬件，退稅金額累計新台幣44.7億元。財政部今日公布《貨物稅條例》修正草案，將此一優惠措施延長2年，至2023年6月14日截止。財政部表示，在節能電器貨物稅減徵優惠措施實施以後，有效創造節電效益，除了降低二氧化碳排放，也節省民眾電費負擔；據經濟部評估，目前10年以上老舊冷暖氣機及電冰箱占家庭現存數量仍達42.72%，延長實施措施確有必要性，因此決議修法延長，繼續鼓勵民眾購買節電產品，帶動電器產業轉型發展。財政部說明，考量實施期間是否延續，攸關民眾及相關產業權益，具相當急迫性，因此將預告期間訂為20 日，對於草案內容有任何建議，可把握期間內陳述意見。