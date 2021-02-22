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降低交通衝擊　陳其邁：中博高架橋拆除期2個月縮短為9天

記者郭凱杰／高雄報導

2021-02-22 17:21:19

▲中博高架橋完工後，正式取代中博地下道，開始承擔高雄南北交通輸運工作。（圖／高市府提供）
▲中博高架橋2003年5月竣工通車啟用後，正式取代中博地下道，開始承擔高雄南北交通輸運工作。（資料照／高市府提供）
中博高架橋拆除工程即將在本月27日啟動，拆除工程第一階段為拆除中博高架橋引道，原訂2個月工期，經高雄市長陳其邁要求市府積極協調後，引道拆除工程將縮短至9天，並選擇228連續假期開始施作，於3月8上午6時開通站西路，降低對民眾的交通衝擊。
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▲民國91年高雄車站遷移前，已可見中博高架橋鋼架結構。（圖／高市府提供）
▲民國91年高雄車站遷移前，已可見中博高架橋鋼架結構。（資料照／高市府提供）
原中博臨時高架橋連接中山路及博愛路，於2003年5月竣工通車啟用，迄今17年，鐵路地下化工程中因中博高架橋未拆除將無法進行多項施工，包含帝冠式舊站遷移、旅館大樓、站東道路、站東結構體、站東天棚結構等項目，盼整體拆除作業順利，達成縫合高雄南北土地的最後目標，讓新建的高雄車站帶來新的城市樣貌，成為未來區域發展的新引擎。
▲中博高架橋興建工程照。（圖／高市府提供）
▲中博高架橋興建工程照。（資料照／高市府提供）
高市府交通局表示，中博高架橋引道段拆除自2月27日至3月7日完成，中博高架橋銜接中山路及博愛路，是高雄南北向最重要的交通動脈，除縮短引道拆除工期外，於3月8日開通的站西路，也從原先規劃4線道擴充至6線道，並調整南北路口道路線型，減少車流動線衝突，維持南北交通順暢及服務水準；部分路段留設3米寬居民通道，減少因管制造成居民不便的情形。
▲因應中博高架橋興建工程，中博地下道調整縮減車道路線。（圖／高市府提供）
▲因應中博高架橋興建工程，中博地下道調整縮減車道路線。（資料照／高市府提供）
高雄市政府表示，經與交通部鐵道局溝通協調，除原訂引道拆除工期從2個月縮短為9天，也使整體拆除工程（含中間主橋體）由原訂6個月縮短至2個月完成，此外站東路的開闢期程也從2年半縮短為1年半，期以最短工程，降低交通衝擊及地區生活影響。
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