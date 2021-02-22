NBA／林書豪背傷困擾 美媒看好21歲後衛篡位
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-22 16:55:56
32歲的林書豪因背傷缺席2場發展聯盟賽事，明日聖克魯茲勇士隊將出戰阿瓜卡連特快艇隊，是否能出賽還未知，美國媒體看好21歲的Jordan Poole在這波後衛傷兵潮中竄出頭，和林書豪爭奪重返NBA的機會。
林書豪昨天又傳出背部緊張無法上場，這是他近3場第2次因背部問題缺陣，儘管目前出賽5場，平均可繳出19.6分、7.2助攻、2.8籃板和1.6抄截的全方面數據，且助攻為全隊最高，但美媒認為傷病史太過豐富不利於他重返NBA。 《NBC Sports》記者Dalton Johnson撰文看好另一名年輕後衛Poole，在林書豪和Nico Mannion因傷缺陣的情況下，Poole獲得更多時間上場且沒讓人失望，他代表聖克魯茲出賽7場，場均24.4分為全隊之最，3.9次助攻也遠高於他在NBA的生涯場均2次。Poole是勇士在2019年選秀會上以第28順位選進的好手，Johnson表示，勇士一直在尋找第二陣容的組織者，勇士主帥Steve Kerr將Poole下放發展聯盟時就是希望他能將技巧磨練的更加純熟，且他才21歲有年輕優勢。