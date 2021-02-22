NBA／暗酸Harden影帝級表演 George：要向假摔者致敬
記者黃建霖/台北報導
2021-02-22 16:42:33
布魯克林籃網今(22)日靠著James Harden的「精湛演技」，以112:108擊退洛杉磯快艇，笑納6連勝，不過賽後他假摔的行徑卻也受到外界的討論，快艇「雙星」也在記者會上對此有所回應。
比賽讀秒時刻兩隊戰成平手，籃網靠著中鋒DeAndre Jordan的補籃取得領先，快艇暫停之後把球交給Kawhi Leonard，他持球切入頂開Harden上籃，但後者誇張的飛了出去、成功吸引裁判注意，響哨吹了進攻犯規，籃網也因此贏了比賽。對於裁判的判決，Leonard顯然不願多談，僅高情商的表示「裁判沒吹就是好的防守」，但也透露自己早就被防守球員給犯規了，另外也認為比賽最後關頭應該讓球員決定比賽。說完這些後Leonard就離開了賽後記者發布會，而另一名球星Paul George就沒這麼好脾氣了，他不指名的酸道，「我要向那些擅長假摔的人致敬。」也直言當今比賽擅長這一招的球員真的很吃香，動不動就能得到哨聲。Leonard今天砍下29分，而George則是得到34分，快艇連2場不敵籃網，而且此役是在沒有Kevin Durant的情況下。除了假摔之外，球隊也應該正視自己的缺失，並想想該如何來針對這支東區冠軍的有力競爭者。