含羞草成員遇刺「爆血過程曝光」 草爺坦言驚動大人物
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-22 16:35:38｜2021-02-22 18:08:07
YouTuber「含羞草日記」成員「超艾夾」今（22）日在高雄遇襲，背部腰部各留下3公分、5公分深的刀傷，草爺和他相識17年情同家人，下午火速開記者會譴責暴力，問及超艾夾縫了幾針？草爺說連醫生要縫合前都不敢告訴超艾夾傷勢，怕他會痛會緊張：「傷口很深，估計不會少針。」
草爺早上拍戲拍到一半，接到超艾夾來電告知受傷，據他了解，超艾夾是在高雄大馬路上，遇到一群人圍上來，你一句我一句言語挑釁，超艾夾有無回嘴？草爺說：「他沒有，他很peace，一直說沒事沒事。」可怕的是對方狠刺超艾夾2刀，緊急送醫處理後到警局作筆錄，人已回家休養。超艾夾當下身旁還有一個友人，但並無大礙。草爺為兄弟不平，反而超艾夾勸他別生氣，草爺說：「從高中認識到現在17年，他是我家人，我肯定不開心、不舒服，看到那麼多人關心，包含高雄市長都打電話來關心，哎，我不要生氣好了。」而YouTuber遇襲事件越來越多，是不是職業受人眼紅？草爺說：「我們一直滿低調的，檯面上檯面下對人很友善，又沒有去惹人家。」據悉這次遇襲，對方也不知超艾夾是網紅，應不是與人結怨所致。