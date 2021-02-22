興大前農資院長陳明造 回「娘家」辦藏書展鼓勵閱讀
記者金武鳯/綜合報導
2021-02-22 16:58:26
財團法人民生科技文教基金會董事長陳明造，也是前中興大學農資學院院長，儘管已離開興大多年，為鼓勵學子跨域學習，仍將首次舉辦的珍藏圖書展選定「娘家」舉辦，展出涵括生活、教育、文學及宗教等類藏書200多冊，今天開展即吸引很多師生瀏覽閱讀。陳明造欣喜表示，希望分享藏書能帶動閱讀風氣。
由財團法人台灣農業策略聯盟基金會、財團法人民生科技文教基金會、中興大學食品暨應用生物科技學系、動物科學系聯合主辦的「陳明造教授珍藏書展」，今、明兩天在興大食科大樓登場，共展出陳教授多年蒐集珍藏圖書200多冊，包括二十世紀世界全記錄、人類大史蹟、人類飲食文化史，以及各式茶、咖啡、花草、藥草、釀酒等，品項多元很吸引師生眼光。 陳明造教授為國內食品營養權威，曾任興大畜牧系系主任、農資學院院長、大葉大學研發長。他的興趣是買書、看書和藏書，曾造訪過一百多個國家，每到一個國家必定去逛書店，看到好書就會買，即使價格上百美元，也照樣買下，他認為好書錯過，之後就很難買到了。此次舉辦藏書展，希望讓參觀者知道圖書的保存對人類文化發展的重要，增加對於社會、教育、宗教、人文、科技等發展的脈絡或軌跡的瞭解。他認為，看不同領域的書，可激發靈感，跳出框架，激盪出不同思維，透過閱讀，鑑往知來，可以在前人基礎上開發新的東西。有感學生圖書閱讀量日益減少，透過網路資訊學習到的為碎片式的知識，此次與興大師生分享藏書，希望能拋磚引玉，啟發學生多閱讀紙本圖書，有助邏輯概念的提升，觸類旁通。