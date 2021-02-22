興大前農資院長陳明造 回「娘家」辦藏書展鼓勵閱讀

財團法人民生科技文教基金會董事長陳明造，也是前中興大學農資學院院長，儘管已離開興大多年，為鼓勵學子跨域學習，仍將首次舉辦的珍藏圖書展選定「娘家」舉辦，展出涵括生活、教育、文學及宗教等類藏書200多冊，今天開展即吸引很多師生瀏覽閱讀。陳明造欣喜表示，希望分享藏書能帶動閱讀風氣。

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