名家論壇》單厚之／國安大風吹，鐵三角或對北京的善意？
文/單厚之
2021-02-22 17:11:25｜2021-02-22 17:11:36
上週五總統府突然發布新一波的國安人事調整，陸委會、國安局、國防部首長大風吹，讓人看得眼花撩亂。蔡英文總統在臉書發文說是「三個鐵三角就位」，民進黨立委聲稱是「中國威脅下的戰鬥隊形」；但涉及兩岸的學者卻認為是蔡總統像對岸釋出的最大善意，解讀天差地別。
這一波的人事變動，是邱太三接陸委會主委，原陸委會主委陳明通接國安局長，原國安局長邱國正接國防部長，原國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。四個老面孔「大風吹」之後，為什麼就會變成「三個鐵三角」、「國安團隊戰力提升」，一般人恐怕都很難理解？如果現在是「三個鐵三角」，那之前是什麼情況？是比現在更好、還是比現在不好？如果其中某個人的狀況不好，那他應該要下台而不是換位置；如果他們的狀況都很好，換位置的理由又何在？雖然誰都看得出是「大風吹」，但綠營側翼依舊吹的天花亂墜，認為每個人都適才適所，都能更有效對抗中國的威脅；就連曾任國安會秘書長的嚴德發，如今降格居就國安會諮詢委員，也可以說成是「傑出的一手」。之所以會用大風吹式的調整，必然是因為有一些人不適合原本的位置，但或許是念舊、或許是找不到人，所以不願或無法換血，只好換個位置試試看。但問題是，那個不得不換的人是誰？在美國總統拜登上任之後，美國一再呼籲兩岸對話。今年春節前夕，蔡總統也罕見地表示「疫情受到有效控制時，我們期待，兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流」，蔡總統甚至還「祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促進兩岸的和平穩定」。對比蔡總統過去的談話或政府其他部門現在的態度，蔡總統的姿態可以說是空前的和緩、有善意。在新的美中關係格局下，形塑一個較為和緩的兩岸關係，試圖恢復兩岸的對話，很顯然是蔡政府未來重要的目標。從這個角度回頭看這一波的人事調整，很明顯源頭就是陳明通。為了民進黨的選情，陳明通領導下的陸委會，過去幾年不得不轉型為攻擊對岸的砲手，陳明通也已經被對岸定性。如果陳明通還在兩岸交流對話的第一線，交流對話就很難展開，所以陳明通必需要離開陸委會。而當成陳明通離開陸委會、落子國安局這件事確定之後，其餘連鎖的變化就都順理成章了。值得注意的是邱太三的角色，邱太三在擔任國安會諮委時因為涉及關說請辭，但他一直深受蔡英文的信任，也跟蔡英文保持良好的關係。在這次人事定案之前，府方在海基會、陸委會、總統府副秘書長等多個職務都曾考慮過邱太三，去年520原本就曾找他出任陸委會主委，但因為當時兩岸政策並沒有要調整，所以邱太三最後婉拒。邱太三被歸類為對大陸務實溫和派，認識邱太三的人就會知道，雖然他看似溫和好相處，但在很多地方的堅持，可能原本蔡政府其他官員來得多得多。以邱太三的作風，不太可能是一個沒有意見的執行者或打手，即便未必就能推展兩岸的對話，但陸委會對大陸惡言相向必然會少很多。這也是為何有學者會說，這是蔡總統「從能夠操之在我的事物」，向對岸釋出對大善意的緣故。蔡總統這波人事雖然以「鐵三角」為名，但實際上就是希望兩岸情勢和緩的起手勢。北京當然可以認為是，因為美中關係改變，蔡英文不得不跟著變；但若從台灣內部的角度來看，在目前台灣普遍的仇中氛圍下，蔡英文要做出這樣的決定，其實並不是件容易的事。經過過去兩年兩岸的對抗，台灣基本上已經沒有所謂的「親中派」，連「和中」、「友中」都會被網民罵到臭頭，就連國民黨也沒什麼人敢表達對北京的友善或期待。如果北京不願肯定蔡英文這次的善意，至少製造有利民間交流的氛圍，台灣就很可能又會被基本教義派拖著走，那才會是北京最不願看見的局面。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com