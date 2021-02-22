西濱快20車追撞釀2死8傷 林佳龍：一年增16座濃霧偵測器
記者陳致宇／台北報導
2021-02-22 17:19:39｜2021-02-22 17:19:42
台 61 線西濱快速道路雲嘉大橋路段（ 255K 處）昨（ 21 ）日發生連環大車禍， 20 部大小車輛撞成一團，造成 2 人死亡、 8 人受傷，警方研判事故原因是濃霧造成視線不佳釀禍。對此，交通部今（ 22 ）日召集兩次會議討論，部長林佳龍下令西濱全線將比照國道規模， 1 年內完成全線 16 處濃霧偵測器設置，同時一併檢視其他快速道路濃霧偵測器裝設需求。
交通部表示，針對西濱快速道路事故實施 6 項道安改善計畫，首先將西濱全線將比照國道規模，與氣象局合作設置 16 處能見度儀（濃霧偵測器）， 1 個月內借用高公局備品先行完成施作雲林四湖路段及嘉義東石路段 2 處能見度儀， 8 個月內完成彰化至台南路段 6 處能見度儀， 1 年內完成全線 16 處。交通部指出，有關 12 條東西向快速公路，公路總局將另與氣象局研議規畫設置位置及數量，以達快速公路全線設置目標；在能見度儀完成設置前，公路總局各交控中心負責藉現有設備，於易生濃霧路段增派巡查頻率，加強掌握轄區濃霧狀況，告知用路人行車的資訊，加強宣導及管制作為。此外，交通部要求公路總局盡速籌措經費，增建車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌，以利交通管理及安全，另外也會加強宣導濃霧路段減速慢行、開啟車燈、加大行車安全距離、減少變換車道等，以及二次交通事故的防範及緊急應變措施。公路總局協調沿線各地方警察單位及監理單位，增加路檢聯稽頻率，研議設置動態地磅站，並於年底前完成新增兩處地磅站，提升重車安全管理。交通部強調，針對事故傷亡者及家屬，公路總局將派專人關心，並全力提供所需協助。