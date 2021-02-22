獨／萊豬違紀引派系口角 蔡英文下令段宜康30分鐘內刪文
記者劉育辰／台北報導
2021-02-22 17:25:31｜2021-02-22 18:55:49
日前，民進黨中評會針對民進黨籍立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人，在去年立院美豬進口表決時違背黨團決議、棄權未投票的違紀案召開會議，會中英系中評委陳明文認為，黨團公文語焉不詳，應該請黨團說明清楚再決定是否懲處。但此事卻意外引發派系口角，新系前立委段宜康在臉書發文暗諷英系是被蔡英文寵壞的惡犬，蔡英文為此震怒，要求段宜康30分鐘內刪除文章。
本月8日，民進黨中評會針對林淑芬、劉建國、江永昌等3名立委的違紀案召開會議。會議中，陳明文提出疑義，認為黨團公文僅引用黨團組織規程第6條、第30條、31條之規定處以停權，且移送中央黨部處理，並作為提名參考，沒有說到「要移送中評會」，應該請黨團釐清後，再討論是否針對3人進行懲處。根據流程，中評會會行文至立法院民進黨團，請黨團說明；據了解，本週五的民進黨團大會也對此事再次進行討論。不過當天，新系中評委、立委林宜瑾在受訪時就曾表達，對陳明文的想法不同，且無法認同；緊接著新系前立委段宜康也在臉書發文，暗酸蔡英文把英系「這隻看門狗」寵成「惡犬」，引發英系立委蔡易餘不滿，在臉書直接回嗆，要段宜康不要含血噴人，火藥味相當濃厚。據黨政人士表示，當天陳明文在看到段宜康的發文後曾向親近的人提到：「說我是狗沒關係，但說我被寵壞我不能接受。」半開玩笑的帶過，並未動怒。然而，段宜康的發文反倒引發黨主席蔡英文震怒。17日蔡英文在與英系成員在官邸餐敘，席間曾提及此事；蔡英文其實8日當天就直接下令要黨政高層打電話告知段宜康在30分鐘內將文章刪除，否則就要透過黨中央直接發布新聞稿「打臉」段宜康。蔡英文認為，派系間要有意見不同、有爭執、要吵架都可以，但不該把人說成是「看門狗」或「惡犬」，陳明文向蔡英文說：「我有被妳寵壞嗎？」隨後有英系成員指著蔡英文領養的退役緝毒犬，表示「被寵壞的只有牠們」。不過，《NOWnews今日新聞》記者求證段宜康時，段宜康則表示：「沒有這回事。」會刪文是他個人覺得「話說太重」所以最終決定刪除發文。