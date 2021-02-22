藍白合作 王世堅：柯文哲恐犧牲黃珊珊
新頭殼newtalk
2021-02-22 20:09:59
國民黨智庫國家政策研究基金會本週三（24日）將舉行「願景台灣2030」系列論壇，邀請台北市長柯文哲出席探討居住正義、低薪等議題，被外界解讀為「藍白合作」起手式。民進黨台北市議員王世堅今受訪直言，藍白合作大概勢在必行，並預言2022選舉柯文哲會以副市長黃珊珊當談判籌碼，犧牲掉黃，最後挺藍委蔣萬安，甚至可能2024跟國民黨前主席朱立倫來個「朱柯配」。
王世堅表示，柯文哲聲量低迷、市政成績不佳，所以柯自知繼續靠自己單打獨鬥，已成不了氣候，勢必加盟國民黨，大概是勢在必行。不過，國民黨內還會有些許雜音，像是他認為新北市長侯友宜可能會對柯文哲保持距離，但朱立倫可能就會向柯敞開雙手，甚至可能在2024總統選舉會來個「朱柯配」。王世堅批評，不懂國民黨邀請柯文哲談居住正義、分配正義能談出什麼，柯自己是慣老闆，過去政見喊蓋社宅「4年2萬戶、8年5萬戶」，結果6年只蓋出2700戶，且品質好點的社宅，租金還高達4萬多，不懂柯談什麼居住正義？有哪項政策主張作為是符合的？此外，王世堅也抨擊，柯文哲選前跟財團開戰，上位後跟財團合作，看大巨蛋、三創、松菸文創等案都是如此，選前叫陣，上位後跟鴻海創辦人郭台銘多好？跟富邦走得多近？王世堅認為，2022選舉藍白合作只是「投石問路」，大概先試試看，比方說縣市長選舉，看在哪幾個縣市，誰提名、誰不提名來互相合作，至於議員多席次，合作空間更大。王世堅提到，黃珊珊是非常優質的副市長，且對市政熟稔，但他認為最後柯文哲還是會以黃珊珊當棋子、談判籌碼，犧牲掉黃，黃珊珊幫柯文哲解決很多市政難題，現在有事黃珊珊、沒事柯文哲，最後可能柯還是會挺蔣萬安選台北市長，之前柯不是就表態要約蔣萬安碰面吃飯？心機已經顯露。而談到衛福部長陳時中在民進黨內部民調高達七成，被看好出戰2022台北市長，王世堅說，陳時中不但民調聲望高，且可能還會越來越高，但陳參選意願似乎不高，因此民進黨未來必須說服陳時中扛起2022選舉，當領頭羊、帶領整個黨打2022選舉。新聞來源為Newtalk 新頭殼