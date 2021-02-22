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福原愛PO文反擊婚變謠言　甜蜜祝江宏傑生日快樂

記者翁新涵/台北報導

2021-02-22 18:43:11

▲福原愛（左）、江宏傑傳出婚變。（圖／福原愛臉書）
▲福原愛（左）、江宏傑傳出婚變。（圖／福原愛臉書）
日本「桌球天后」福原愛，2016年嫁給台灣桌球運動員江宏傑，婚後跟著老公搬到台灣，育有一子一女，兩人曾上大陸實境節目，甜蜜放閃羨煞旁人，但日前福原愛卻在日本節目透露想搬回日本的想法，網友還抓包女方已摘掉婚戒，導致微博出現「福原愛離婚」的消息，對此，福原愛也發文反擊婚變謠言了。
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福原愛18日在日本節目《徹子的部屋》，透露老公忙於事業只有假日才會回家，而福原愛則是要經常台灣、日本兩邊跑，再加上小朋友即將上幼稚園，因此讓她考慮搬回日本長住，但這也令她與江宏傑的婚姻關係，引起外界議論。
▲▼福原愛（上圖）發文澄清婚變謠言。（圖／福原愛臉書）
▲▼福原愛（上圖）發文澄清婚變謠言。（圖／福原愛臉書）
▲▼福原愛（上圖）發文澄清婚變謠言。（圖／福原愛臉書）
不過，福原愛22日凌晨在臉書發文：「So Red 隊長，生日快樂，祝你每一集每一場都拿到獎牌，總決賽拿冠軍，加油！」替老公江宏傑慶生，文末還不忘標註江宏傑的帳號，並上傳一張老公戴著棒球帽、口罩的仰拍照片，親自打破離婚的傳言。
 
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