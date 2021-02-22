開車接送小孩上下學不用慌 新北啟用路邊智慧停車管理
記者陳志仁／新北報導
2021-02-22 18:31:21｜2021-02-22 18:38:44
每當上學、下學的時候，校園周圍的停車位一位難求，家長只能冒著開紅單或拖吊的風險臨停；為解決家長接送小孩上學、下學停車時的困擾，新北市政府今（22）日於汐止區秀峰高中、板橋區海山國小的家長接送區導入智慧停車管理系統，允許車輛臨停6分鐘。
交通局長鍾鳴時強調，停車收費是以「服務」和「管理」為導向，並非以「收費」為目的；交通局自108年9月起於永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區，時段性禁停車格試辦智慧停車管理，即日起導入智慧停車管理系統，允許車輛臨停6分鐘，讓家長不用再為了急尋不著停車位而傷腦筋。 交通局停車營運科科長許芫綺指出，比較試辦前、後，平均設置智慧停車設備停車格的停車率上升23.25%，周轉率上升1.17，多23%的停車機會，停車智慧停車管理系統不僅可自動化開單，又可使車格公平分享；今天起於汐止區秀峰高中與板橋區海山國小附設幼兒園，共計84格智慧停車格位，設置智慧化開單設施。許芫綺說，收費時段無紙化開單，民眾可直接利用智慧停車區繳費機繳費，或手機下載路邊停車繳費APP行動支付繳費，非收費時段則採人性化管理，經與校方確認依照家長停妥車輛後，進出幼兒園接送所需時間，設定允許的停車時間；此外，預計明年達成32處、83條路段，共建置417格智慧停車格，讓家長、家屬安心接送，車位公平分享。