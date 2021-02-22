台股僅小漲68點、三大法人賣超 高檔震盪關注這些族群
記者許家禎/台北報導
2021-02-22 18:47:56
台股今（22）日早盤一度大漲230多點，來到16579點附近，再創新高，但之後大單調節，漲幅逐漸縮小，終場指數只小漲68.78點，收在16410.16點，漲幅0.4%，成交金額新台幣3521億元，三大法人合計賣超新台幣36.82億元。權值股台積電、聯電、聯發科由紅翻黑。展望後市，專家認為未來應著重中長期的成長趨勢。另外，隨著疫苗施打普及，全球陸續解封，疫情解封受惠股亦是另一個值得關注的族群。
台股今日終場指數只小漲68.78點，收在16410.16點，漲幅0.4%，成交金額新台幣3521億元。權值股台積電尾盤由紅翻黑，終場跌2元，跌幅0.3%，收在650元。聯發科同樣翻黑，終場收在951元。聯電跌0.6%，來到56.8元。鴻海漲1元，漲幅0.9%，收在111元。大立光也相對強勢，漲105元，來到3510元。展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，整體第一季淡季不淡，上游零組件缺貨漲價持續，絲毫沒有因為淡季舒緩，例如近期德、日、美等國透過外交手段尋求台灣協助解決車用晶片缺貨問題。另一方面，日前日本地震以及近期德州暴風雪引發停電問題都一步讓晶片供應問題更加嚴峻，目前許多零組件能見度目前已經延續到今年第三季。回到投資布局，鍾安綾表示，過去三個月股市大幅上漲已經大幅反映2021年科技產業的成長期待，評價紛紛上揚，未來在布局上應著重中長期的成長趨勢，以及獲利仍有上修空間的產業與公司。另一方面，隨著疫苗施打普及，全球陸續解封，疫情解封受惠股亦是另一個值得關注的族群。