王毅稱新疆、西藏是中國人權進步典範 黃捷：令人憤怒
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-22 18:49:24
中共外交部長王毅今（22）日在論壇中指出，西方國家在人權和民主狀況嚴重誤解歪曲中國，稱「中國始終是保護並促進人權的國家」，更說「新疆和西藏等少數民族地區是中國人權進步的典範」，讓高雄市議員黃捷痛批，這幾年來中共政權對維吾爾人的迫害有增無減，王毅的這番話完全是開人權倒車，實在令人憤怒！
高雄市議員黃捷指出，現在國際上不僅美國對「中國式的進步人權」發出經濟制裁行動，就連英國昨天也在聯合國提出「聯合國人權相關組織，必須被賦予緊急且不受限地進入新疆的權限」，日本包括Uniqlo、東芝、Sony、日立等十二家企業更發出聲明，著手停止與涉嫌強迫維吾爾人勞動的中國企業的業務往來。 而流亡在外的維吾爾婦女，近期更向外媒揭露，她們被中共政府當作「人口學種族滅絕」的工具，除了大規模輪暴與性虐待外，受害者的證詞更是詳述被電擊棒插入體內，被再教育營工作人員啃咬私處的遭遇。被虐待到喪失生育功能之後，新疆維吾爾自治區政府甚至對媒體稱受害人是天生不孕，完全否認受害人對政府的指控，毫無人性。 黃捷表示，過去自己曾與台灣圖博之友會 Taiwan Friends of Tibet、臺灣東突厥斯坦協會，在克朗德美術館舉辦《沒有圍牆的監獄：維吾爾人的今天》特展，揭發中共政府的人權迫害，也曾邀請日本ウイグル協会（日本維吾爾協會）的伊里哈木會長來高雄，述說中共政府是怎麼對維吾爾人任意逮捕、監禁「再教育營」、「被失蹤」等暴行。黃捷強調：「身處民主台灣的我們，應與國際同步支持維吾爾人權議題，我希望大家能夠共同關注，並譴責中共政府的這種暴行，共同為維吾爾人發聲」，痛批這幾年來中共政權對維吾爾人的迫害有增無減，王毅的這番話完全是開人權倒車，令人憤怒！